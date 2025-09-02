Ντροπιαστικές εικόνες στη Λέσβο: Έβαζαν άλογο να πατήσει πάνω σε σπασμένα γυαλιά σε γλέντι (vid)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media το βίντεο από τη Λέσβο με την κακοποίηση ενός αλόγου σε γλέντι.

Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει το βίντεο από γλέντι στη Λέσβο, με την κακοποίηση και τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλεται ένα άλογο.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου αλλά και των φιλοζωικών οργανώσεων.

Το βίντεο της ντροπής

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ένας νεαρός έχει ανέβει πάνω στο άλογο και το εξαναγκάζει να ακολουθήσει τον ρυθμό της ορχήστρας, στο σημείο που είναι σπασμένα γυαλιά.

Το άλογο φαίνεται να έχει αφηνιάσει, την ώρα που ο νεαρής αναβάτης προσπαθεί να το κουμαντάρει τραβώντας το με δύναμη από τα λουριά.

Τότε εμφανίζεται ένας άλλος νεαρός, ο οποίος δίνει ένα μπουκάλι μπύρας στον αναβάτη. Ο τελευταίος, το πετάει κάτω και το σπάει επιδεικτικά, εκεί που πατάει το άλογο.

Καμία αντίδραση από τους παρευρισκόμενους

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι η στάση των υπόλοιπων που βρίσκονταν στο γλέντι. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι περισσότεροι παρακολουθούν το σκηνικό και δεν διαμαρτύρεται κανένας.

Μάλιστα, δείχνουν να απολαμβάνουν το... θέαμα με την κακομεταχείριση του ζώου. Η σχετική ανάρτηση έχει κατακλυστεί από εκατοντάδες σχόλια χρηστών, οι οποίοι εκφράζουν την αποστροφή και την αγανάκτησή τους για την αποτρόπαια αυτή συμπεριφορά, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες.

