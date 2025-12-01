Διαρροή για το Xiaomi 17 Ultra μαρτυρά τριπλή πίσω κάμερα

Τι φέρνει το Xiaomi 17 Ultra βάσει διαρροών του Photography Kit του;

Η Xiaomi φαίνεται να ετοιμάζει το νέο της flagship μοντέλο, το Xiaomi 17 Ultra, που ενδεχομένως να κυκλοφορήσει νωρίτερα από το αναμενόμενο, πιθανώς έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Τα πρόσφατα renders που διέρρευσαν από το photography kit αποκαλύπτουν ένα τριπλό σύστημα πίσω καμερών, το οποίο μοιάζει να αντικαθιστά το προηγούμενο τετραπλό σύστημα του Xiaomi 15 Ultra.

Παρότι η αλλαγή μοιάζει να μειώνει τον αριθμό των κάμερων, δεν μιλάμε απαραίτητα για υποβάθμιση, καθώς η νέα διάταξη θα περιλαμβάνει μια πιο εξελιγμένη κάμερα telephoto. Συγκεκριμένα, το Xiaomi 17 Ultra αναμένεται να εξοπλιστεί με έναν αισθητήρα 50MP OVX10500U, έναν 200MP τηλεφακό Samsung ISOCELL S5KHPE και έναν 50MP υπερευρυγώνιο OV50M ή S5KJN5.

Για τις selfies, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί επίσης έναν αισθητήρα 50MP OV50M. Αυτό το νέο σύστημα φαίνεται να στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της φωτογραφίας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και καλύτερη κάλυψη telephoto, παρά τη μείωση στον αριθμό των αισθητήρων.

Η συσκευή αναμένεται να τροφοδοτείται από το Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC και θα «τρέχει» το λειτουργικό HyperOS 3. Αυτές οι υψηλές προδιαγραφές αναμένεται να φέρουν μια ολοκληρωμένη και ισχυρή εμπειρία χρήσης, που θα συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας με κορυφαία απόδοση.