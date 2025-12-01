Το νέο δωρεάν manager game της SEGA έρχεται στις αρχές του 2026!

Καταφθάνει το SEGA Football Club Champions 2026

Το SEGA Football Club Champions 2026 είναι ένα δωρεάν ποδοσφαιρικό manager game, βασισμένο στην πλατφόρμα του Football Manager και το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιανουαρίου 2026 για PlayStation 5, PlayStation 4, PC μέσω Steam, καθώς και για κινητά iOS και Android.

Το παιχνίδι προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να μετατρέψουν την τοπική τους ομάδα από ήρωες της γειτονιάς σε παγκόσμιας κλάσης club, αγωνιζόμενοι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες όπως η J League, η K League και άλλες. Με δεδομένα παικτών από τη FIFPRO, το παιχνίδι υπόσχεται ρεαλιστική και δυναμική διαχείριση, επιτρέποντας στους χρήστες να σχεδιάσουν προπονητικά προγράμματα, να αναπτύξουν υποδομές και να διαχειριστούν μεταγραφές, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων και την οικοδόμηση μιας ομάδας που θα κυριαρχήσει διεθνώς.

Προσφέροντας cross-progression και cross-platform, οι παίκτες μπορούν να παίξουν από οποιαδήποτε συσκευή και να ανταγωνιστούν τόσο σε PvP αγώνες όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, διεκδικώντας μια θέση στα σχετικά leaderboards.