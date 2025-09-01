Το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια streams

Το Spotify ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ: για πρώτη φορά ένα τραγούδι ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια streams, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση και επιτυχία στα charts παγκοσμίως.

Το Spotify ανακοίνωσε επίσημα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της δημοφιλούς πλατφόρμας ένα τραγούδι ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια streams. Πρόκειται για το «Blinding Lights» του Καναδού τραγουδιστή και παραγωγού The Weeknd.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 ως το δεύτερο single από το άλμπουμ του «After Hours» και μέσα σε περίπου έξι χρόνια κατάφερε να σημειώσει το ιστορικό ρεκόρ.

On August 31st, 2025, The Weeknd's "Blinding Lights" became the first song to reach 5 billion streams on Spotify. pic.twitter.com/fKepQkTk7H — Spotify (@Spotify) August 31, 2025

Το «Blinding Lights» είχε φτάσει τα 4 δισ. streams τον Ιανουάριο του 2024, ενώ κατά την κυκλοφορία του παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και στο top 10 για έναν ολόκληρο χρόνο - μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία των charts.

Η επιτυχία του τραγουδιού αναγνωρίστηκε και από τον RIAA, που του απένειμε πιστοποίηση «διαμαντιού» για πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το «Blinding Lights» αναδείχθηκε πρόσφατα ως κορυφαίο στο chart με τα καλύτερα τραγούδια R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα.

Η πλατφόρμα Spotify μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική απήχηση του hit του The Weeknd και την καθολική του αναγνώριση παγκοσμίως.

