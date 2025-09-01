Επιστροφή ενοικίου 2025: Αυτόματα χρήματα στους ενοικιαστές, τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ

Νέο μέτρο για τους ενοικιαστές: Αυτόματη επιστροφή ενοικίου χωρίς αίτηση, έως 800€ τον χρόνο. Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση, πότε πληρώνεται και τι ισχύει για φοιτητική κατοικία.

Με το νέο νομοσχέδιο για τη δημοσιονομική διαχείριση, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισάγει μια σημαντική αλλαγή για τους ενοικιαστές: την αυτόματη επιστροφή μέρους του ενοικίου που καταβάλλεται ετησίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 70, θεσπίζεται μια νέα διαδικασία επιστροφής χρημάτων χωρίς αίτηση από τον πολίτη. Η ΑΑΔΕ θα προχωρά στην πίστωση του ποσού απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αξιοποιώντας τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Η ενίσχυση αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία και αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ποσού ενοικίου. Για παράδειγμα, σε μισθωτή που κατέβαλε 4.800 ευρώ το 2024, θα επιστραφούν 400 ευρώ εντός του 2025. Η καταβολή θα γίνεται κάθε χρόνο έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Το ανώτατο ποσό έχει οριστεί στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, ενώ στο μέτρο περιλαμβάνονται ζευγάρια σε σύμφωνο συμβίωσης και διαζευγμένοι γονείς.

Η χορήγηση εξαρτάται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών. Για την πρώτη εφαρμογή, προβλέπεται ότι οι μισθώσεις του 2024 μπορούν να δηλωθούν έως τις 15 Ιουλίου 2025 χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταβολής, το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί με τόκους, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από το πρόγραμμα για τρία χρόνια.

