Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Τρόμος από την ενεργοποίηση της ισχυρής τεκτονικής ζώνης Ινδίας-Ευρασίας

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ χτύπησε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Σεισμολόγοι εξηγούν τη σχέση με την τεκτονική ζώνη Ινδίας-Ευρασίας και το ιστορικό σεισμικότητα της περιοχής.

Ολόκληρος ο πλανήτης στρέφει τα βλέμματά του στο Αφγανιστάν, όπου ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ άφησε πίσω του ισοπεδωμένα χωριά και χιλιάδες τραυματίες και νεκρούς. Από τον κύριο σεισμό ακολούθησαν τουλάχιστον εννέα μετασεισμοί, που έγιναν έντονα αισθητοί σε πολλές περιοχές.

Ο σεισμολόγος Μπράιαν Μπάπτι, του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου, εξηγεί ότι η δόνηση οφείλεται σε μια από τις ισχυρότερες και πλέον ενεργές τεκτονικές ζώνες της Γης.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán, dejando hasta el momento más de 800 muertos y más de 2.000 heridos. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que continúan las labores de rescate.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/fa485nNlA0 — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) September 1, 2025

«Η ίδια δύναμη που δημιούργησε τα Ιμαλάια, το Καρακορούμ και το Θιβετιανό Οροπέδιο, είναι αυτή που προκαλεί τον σεισμό», σημειώνει ο Μπάπτι στο Science Media Centre. Πρόκειται για τη σύγκρουση της ινδικής με την ευρασιατική τεκτονική πλάκα, με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ρυθμό περίπου 45 χιλιοστών τον χρόνο.

Η περιοχή του βορειοανατολικού Αφγανιστάν βρίσκεται μέσα σε αυτή τη σεισμογενή ζώνη, γεγονός που εξηγεί τα «ιστορικά καταστροφικά γεγονότα» της περιοχής. Από το 1900, η ζώνη έχει καταγράψει περισσότερους από δώδεκα σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ, επιβεβαιώνοντας την υψηλή σεισμική δραστηριότητα που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πιο απομακρυσμένα χωριά.

