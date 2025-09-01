Έμεινε μισός: Η τρομακτική αλλαγή του «The Rock» σόκαρε τους θαυμαστές του

Τροφή για ποικίλα σχόλια έδωσε η εμφάνιση του «The Rock» στο φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία «The Smashing Machine», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ίδιος.

Ο Ντουέιν Τζόνσον εμφανίζεται αγνώριστος στη νέα ταινία The Smashing Machine, υιοθετώντας μια πιο αδύνατη σιλουέτα και διαφορετική εικόνα για τον ρόλο του MMAer, Μαρκ Κερ.

Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον εμφανίστηκε αγνώριστος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η ταινία The Smashing Machine. Ο «βράχος» του Χόλιγουντ, που το κοινό είχε συνηθίσει να βλέπει σε ρόλους γεμάτους δράση, ενσάρκωσε τον θρυλικό μαχητή MMA, Μαρκ Κερ, υιοθετώντας μια μεταμόρφωση που ξάφνιασε τους πάντες.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε αισθητά πιο αδύνατος, με λιτότερη σωματική διάπλαση, μακριά από το ογκώδες παρουσιαστικό που τον καθιέρωσε στις υπερπαραγωγές. Η αλλαγή δεν περιορίστηκε στο σώμα. Tο μακιγιάζ, η περούκα και τα εφέ συνέβαλαν σε μια εικόνα που έκανε πολλούς να μιλούν για «νέο κεφάλαιο» στην καριέρα του.

Dwayne Johnson shed around 60 lbs for his role as MMA fighter Mark Kerr in "The Smashing Machine," premiering at the Venice Film Festival. The transformation shocked fans, but it's for the biopic—aiming for authenticity in depicting Kerr's life and struggles. Still the People's… September 1, 2025

Ο ίδιος δήλωσε ότι επιδίωξε αυτήν την μεταμόρφωση προκειμένου να αποδείξει πως δεν είναι «παγιδευμένος» στον ρόλο του υπερήρωα δράσης, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτητικούς δραματικούς χαρακτήρες. «Ήθελα να τιμήσω την πραγματική ιστορία του Μαρκ Κερ και να μπω στον κόσμο του με απόλυτη ειλικρίνια», σημείωσε.

Η επιλογή του Τζόνσον να αποστασιοποιηθεί από την εικόνα που τον ακολουθεί εδώ και δεκαετίες, σχολιάστηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες τον χαρακτήρισαν «αγνώριστο» και μάλιστα κάποιοι έκαναν λόγο για εμφάνιση που μοιάζει με «ψηφιακά επεξεργασμένη». Ωστόσο, η πλειονότητα των αντιδράσεων αναγνώρισε το θάρρος και τη διάθεση του ηθοποιού να ρισκάρει, προσεγγίζοντας έναν ρόλο με διαφορετική καλλιτεχνική βαρύτητα.

Η ταινία The Smashing Machine αναμένεται να αποτελέσει σταθμό για την καριέρα του Τζόνσον, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αποδείξει ότι μπορεί να αφήσει πίσω του τον τίτλο του «ήρωα των blockbusters» και να δοκιμάσει τις δυνατότητές του του σε πιο ρεαλιστικές, ανθρώπινες ιστορίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ