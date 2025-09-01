Ο Πακιστανός μετανάστης των 3€/ώρα που έγινε ο βασιλιάς της πίτσας

Ξεκίνησε στις ΗΠΑ με τρεις δουλειές και 3 ευρώ την ώρα το 1991. Σήμερα ο Nadeem Bajwa διευθύνει εκατοντάδες Papa John’s και στοχεύει σε 500 καταστήματα πίτσας έως το 2028.

Το 1991, ο Nadeem Bajwa εγκατέλειψε το Πακιστάν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ως όνειρο ένα καλύτερο μέλλον. Ήταν μόλις 20 ετών, πρώτη φορά μακριά από την οικογένειά του και χωρίς να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. Το πρώτο του καλοκαίρι εργάστηκε σε τρεις δουλειές: πλύσιμο πιάτων το πρωί, διανομή πίτσας το απόγευμα και βραδινές βάρδιες στο Taco Bell. Κέρδιζε μόλις 3 ευρώ την ώρα, αλλά η αποφασιστικότητά άξιζε... χρυσάφι.

Μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, ο Bajwa προήχθη από διανομέας σε διευθυντής καταστήματος στην περιοχή όπου διέμενε. Αντί να βολευτεί σε έναν μισθό περιορισμένο, αποφάσισε να ανοίξει τα δικά του franchise, συνδυάζοντας την επιχειρηματική του ικανότητα με την οικογενειακή στήριξη και φυσικά τραπεζικά δάνεια. Το 2002 εγκαινίασε το πρώτο του Papa John’s στο Ανατολικό Λίβερπουλ του Οχάιο, με κόστος περίπου 150.000 δολάρια και αξιοποιώντας μεταχειρισμένο εξοπλισμό για να μειώσει τις δαπάνες.

Το πρώτο κατάστημα ήταν ένα σχολείο ζωής. Ο Bajwa συνειδητοποίησε ότι η διαχείριση της ομάδας ήταν πιο σημαντική από τη διαφήμιση. «Έμαθα πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος από νωρίς», λέει, αναφερόμενος στην ανάγκη για οργάνωση και ηγεσία στο επιχειρείν.

Η πορεία του δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Η οικονομική κρίση του 2008 και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ανέκοψαν την ανάπτυξη, αλλά ο Bajwa συνέχισε να μαθαίνει από τα λάθη του. «Πρέπει να είσαι ταπεινός», εξηγεί. «Η μέρα που θα νομίσεις ότι τα έχεις όλα, σηματοδοτεί την αρχή της πτώσης σου».

Σήμερα, 35 χρόνια μετά, ο Nadeem Bajwa διευθύνει μια αυτοκρατορία καταστημάτων πίτσας, με παρουσία σε όλη την Ισπανία και θέτει στόχο να φτάσει τα 500 καταστήματα έως το 2028. Η ιστορία του αποτελεί παράδειγμα ότι η αποφασιστικότητα, η επιμονή και η στρατηγική σκέψη μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και ένα ταπεινό ξεκίνημα σε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία.

