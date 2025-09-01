Η υποβρύχια σήραγγα 18 χλμ. που θα ενώνει Δανία-Γερμανία και θα αλλάξει τον χάρτη της Ευρώπης

Η σήραγγα Fehmarnbelt, μήκους 18 χλμ. και κόστους 7,4 δισ. ευρώ, θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού Δανίας–Γερμανίας σε 10 λεπτά με αυτοκίνητο και 7 με τρένο, αλλάζοντας ολοκληρωτικά το τοπίο στο εμπόριο και τον τουρισμό στην Ευρώπη.

Μια από τις πιο φιλόδοξες ευρωπαϊκές υποδομές βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η σήραγγα Fehmarnbelt, μήκους 18 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 7,4 δισ. ευρώ, θα συνδέσει τη Δανία με τη Γερμανία, δημιουργώντας έναν νέο, ταχύτερο «διάδρομο» μετακίνησης και μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών.

Σε αντίθεση με τη Σήραγγα της Μάγχης, η Fehmarnbelt δεν θα διανοιχθεί στο έδαφος, αλλά θα κατασκευαστεί από γιγάντια προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος, τα οποία θα τοποθετούνται σε ειδική τάφρο στον πυθμένα της Βαλτικής και στη συνέχεια θα καλύπτονται με άμμο και χαλίκι.

Ήδη, τα πρώτα τμήματα μήκους 217 μέτρων και βάρους 73.000 τόνων έχουν βγει από το εργοστάσιο στο Rødbyhavn της Δανίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κατασκευής που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Η σήραγγα θα διαθέτει τέσσερις λωρίδες οδικής κυκλοφορίας και δύο ηλεκτροκίνητες σιδηροδρομικές γραμμές, περνώντας κάτω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους ναυτιλιακούς δρόμους της Ευρώπης.

«Η βύθιση κάθε τμήματος θα διαρκεί περίπου 40 ώρες και απαιτεί ακριβείς υπολογισμούς, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία», τόνισε η Ντενίζ Γιούχεμ, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας Femern A/S, που έχει αναλάβει το έργο.

Μόλις ολοκληρωθεί, η Fehmarnbelt θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Rødbyhavn και Puttgarden από 45 λεπτά με το φέρι, σε μόλις 10 λεπτά με το αυτοκίνητο και 7 λεπτά με το τρένο. Επιπλέον, η διαδρομή Αμβούργο - Κοπεγχάγη θα περιοριστεί από πέντε ώρες σε περίπου δυόμισι.

Οι τοπικές αρχές βλέπουν ήδη την επένδυση ως καταλύτη για την ανάπτυξη. «Η σήραγγα θα αποτελέσει σημείο καμπής για τον τουρισμό στη Δανία και στη Σκανδιναβία γενικότερα», ανέφερε ο Mads Schreiner, διευθυντής διεθνούς μάρκετινγκ της VisitDenmark.

Πέρα από την εμπορική σημασία, η Fehmarnbelt αναμένεται να δώσει νέα ώθηση σε περιφέρειες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στη σκιά της Κοπεγχάγης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομική ζωή εκατέρωθεν της Βαλτικής.

