Ο Λούντβιχ Μινέλι, ιδρυτής της Dignitas, πέθανε με υποβοηθούμενο θάνατο λίγες μέρες πριν τα 93. Η πορεία, οι νομικές μάχες και η κληρονομιά του.

Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 93 του χρόνια, ο Λούντβιχ Μινέλι, ιδρυτής και επί δεκαετίες επικεφαλής της ελβετικής οργάνωσης Dignitas, επέλεξε να δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του μέσω υποβοηθούμενου θανάτου. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η οργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με τον αγώνα για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή έξοδο από τη ζωή, ακολούθησε τον δρόμο που υπερασπιζόταν.

Η Dignitas, την οποία ο Μινέλι δημιούργησε το 1998, ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη δράση της «στο πνεύμα του ιδρυτή της», ως ένας διεθνής οργανισμός που μάχεται για την αυτοδιάθεση και την ελευθερία επιλογής τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος της ζωής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η οργάνωση τόνισε ότι ο Μινέλι διαμόρφωσε καθοριστικά το πλαίσιο γύρω από το ζήτημα του υποβοηθούμενου θανάτου στην Ελβετία.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, ο Μινέλι βρέθηκε πολλές φορές στην πρώτη γραμμή νομικών μαχών, καταγράφοντας μάλιστα σημαντικές νίκες ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απόφαση του ΕΔΔΑ το 2011, που αναγνώρισε ως θεμελιώδες δικαίωμα την επιλογή τρόπου και χρόνου θανάτου, θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές δικαστικές στιγμές που φέρουν τη σφραγίδα του.

Τι διαφοροποιεί την ευθανασία από τον υποβοηθούμενο θάνατο

Η συζήτηση γύρω από τον τρόπο τερματισμού της ζωής συνοδεύεται συχνά από σύγχυση ανάμεσα σε δύο έννοιες. Στην ευθανασία, η πράξη εκτελείται από τρίτο πρόσωπο -συνήθως γιατρό- ο οποίος χορηγεί τη φαρμακευτική ουσία που οδηγεί στον θάνατο, με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς αλλά χωρίς αυτός να προβεί στην τελική ενέργεια.

Αντίθετα, στον υποβοηθούμενο θάνατο, την τελική πράξη την πραγματοποιεί ο ίδιος ο ασθενής. Ο γιατρός περιορίζεται στην παροχή των μέσων και στην επίβλεψη της διαδικασίας, χωρίς να προκαλεί ο ίδιος τον θάνατο. Η πρακτική αυτή είναι νόμιμη σε χώρες όπως η Ελβετία, ο Καναδάς και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Ελβετία απαγορεύει την ευθανασία, αλλά επιτρέπει τον υποβοηθούμενο θάνατο εδώ και δεκαετίες. Η Dignitas, που δηλώνει ότι αριθμεί πάνω από 10.000 μέλη, ξεχωρίζει από άλλες ελβετικές οργανώσεις καθώς δεν περιορίζει τις υπηρεσίες της στους κατοίκους της χώρας, αλλά δέχεται και αιτήματα από το εξωτερικό.

Ο Λούντβιχ Μινέλι άφησε πίσω του έναν οργανισμό που έχει επηρεάσει βαθιά τον διεθνή διάλογο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Και, όπως φαίνεται, επέλεξε να αποχωρήσει πιστός στις αρχές που υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή.

