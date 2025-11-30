Η Castuera, ένα χωριό 5.700 κατοίκων στο Μπανταχόθ, μετατρέπεται κάθε Χριστούγεννα σε «πρωτεύουσα» του μαντολάτο. Πάνω από 500 τόνοι turrón ταξιδεύουν σε 20 χώρες.

Στην καρδιά της Εξτρεμαδούρα, ο δήμος Castuera στο Μπανταχόθ μπορεί να αριθμεί μόλις 5.700 κατοίκους, ωστόσο τις ημέρες των γιορτών μετατρέπεται σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής μαντολάτο (turrón) της Ισπανίας. Παράδοση δεκαετιών, οικογενειακές συνταγές και μια ολόκληρη τοπική οικονομία κινούνται γύρω από τη γλυκιά αυτή τέχνη, που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο παρελθόν, το παρόν και κυρίως στο μέλλον της περιοχής.

Η Castuera βρίσκεται στη γη της La Serena, γνωστή για τα ποιοτικά πρόβατα Merino, αλλά τα Χριστούγεννα η πρωταγωνίστρια είναι άλλη: η χαρακτηριστική μυρωδιά μελιού, ζάχαρης και αμυγδάλου που πλημμυρίζει τους δρόμους. Το turrón αποτελεί κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, τόσο βαθιά ριζωμένο ώστε η πόλη έχει δημιουργήσει και Μουσείο Μαντολάτο, αφιερωμένο αποκλειστικά στη διαδρομή του προϊόντος.

Μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά

Κατά την εορταστική περίοδο, οι παραγωγοί της Castuera φτάνουν να δημιουργούν περισσότερους από 500 τόνους μαντολάτο, που στη συνέχεια ταξιδεύουν σε εκθέσεις και αγορές σε όλη τη χώρα. Σε αντίθεση με τη Χιχόνα του Αλικάντε, η οποία θεωρείται η ιστορική «πρωτεύουσα» του turrón, η Castuera έχει χτίσει τη φήμη της μέσω της στενής σύνδεσης του προϊόντος με την τοπική κοινωνία και τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις.

Ανάμεσα στις οικογενειακές επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανή αυτή τη γλυκιά κουλτούρα ξεχωρίζει η Turrones Rey. Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο Felipe Rey, ανήκει στην τέταρτη γενιά τεχνιτών και εξηγεί πως μεγάλωσε μέσα στο εργαστήριο - κυριολεκτικά έμαθε να περπατά εκεί. Η επιχείρηση έχει καταφέρει να μεταφέρει το μαντολάτο της Castuera σε περισσότερες από 20 χώρες, από την Ευρώπη μέχρι τη Λατινική και Βόρεια Αμερική.

Η ιστορία της τοπικής παραγωγής ξεκινά τη δεκαετία του 1950, με το εργοστάσιο Turrones Juan Carlos, που για χρόνια απασχολούσε δεκάδες γυναίκες της περιοχής, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Η δύναμη του μάρκετινγκ και η ποιότητα των πρώτων υλών

Παρότι δεν διαθέτει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Χιχόνα, η Castuera κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στη στρατηγική προβολής και στη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. Όπως υποστηρίζουν οι τεχνίτες, ήταν από τους πρώτους που «έβαλαν τα Χριστούγεννα στη μόδα», αξιοποιώντας την εποχικότητα και τη γαστρονομική παράδοση για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό brand.

Το παραδοσιακό μαντολάτο της Castuera βασίζεται σε αμύγδαλα εξαιρετικής ποιότητας και κυκλοφορεί σε πολλές μορφές: από μεγάλα κομμάτια μισού κιλού έως μικρές ατομικές μπουκιές. Η ποικιλία είναι εντυπωσιακή: 25 διαφορετικά είδη, από καραμελωμένο αμύγδαλο μέχρι γεμιστές και σοκολατένιες εκδοχές. «Δεν υπάρχει καλύτερη ενεργειακή μπάρα από το δικό μας turrón», λέει χαριτολογώντας ο Felipe Rey.

Η σεζόν για την Castuera δεν περιορίζεται στις γιορτές: ξεκινά από την Έκθεση της Σεβίλλης -την πρώτη μεγάλη εκδήλωση της χρονιάς- και ολοκληρώνεται στην Έκθεση της Zafra, λίγο πριν τη γιορτή του Αγίου Μιχαήλ.

