Οι χώρες με τις περισσότερες (και τις λιγότερες) ημέρες αμειβόμενης άδειας: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Μήπως τελικά απλά δουλεύεις στο λάθος μέρος;

Πόσες μέρες άδειας παίρνεις κάθε χρόνο; Αν η απάντηση είναι «λίγες», ετοιμάσου να ζηλέψεις. Γιατί ανάλογα με το πού ζεις, μπορεί να έχεις μπόνους πάνω από έναν μήνα μακριά από τη δουλειά ή βέβαια και… τίποτα.

Μια νέα ανάλυση της εταιρείας Moorepay, που εξειδικεύεται στο HR, συγκέντρωσε τα επίσημα δεδομένα για άδειες και αργίες σε όλο τον κόσμο και έφτιαξε τη μεγάλη λίστα με τους «τυχερούς» και τους «άτυχους» εργαζομένους. Τα αποτελέσματα δείχνουν εντυπωσιακές ανισότητες. Από χώρες που προσφέρουν σχεδόν ενάμιση μήνα τον χρόνο διακοπές, μέχρι χώρες που δεν αναγνωρίζουν ούτε μία μέρα.

Η έρευνα, λοιπόν, της Moorepay έφερε στην επιφάνεια τις πιο γενναιόδωρες και τις πιο… τσιγκούνικες χώρες του κόσμου σε ό,τι αφορά την αμειβόμενη άδεια. Στην κορυφή βρίσκεται η Υεμένη με 46 ημέρες άδειας και αργιών, σχεδόν δηλαδή ένα ολόκληρο καλοκαίρι «δώρο».

Ακολουθεί η Λιβύη με 45 και το Μπαχρέιν με 44, ενώ η Αυστρία κλείνει την τετράδα με 43 μέρες, αποδεικνύοντας ότι στην καρδιά της Ευρώπης η ισορροπία δουλειάς και ζωής παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη. Το Μονακό, με 42 ημέρες, συμπληρώνει το top 5, γιατί προφανώς οι κάτοικοί του χρειάζονται έξτρα χρόνο για να χαρούν την Κυανή Ακτή.

Από την άλλη πλευρά, η Αμερική κερδίζει επάξια τον τίτλο του «κακού εργοδότη», αφού οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν καμία εγγυημένη ημέρα αμειβόμενης άδειας ή αργίας, όλα γίνονται κατόπιν συνεννόησης μαζί του και έγκρισής του. Η Ιαπωνία ακολουθεί με μόλις δέκα μέρες, η Γουιάνα με δώδεκα, ενώ η Λιβερία και οι Φιλιππίνες δίνουν δεκαέξι ημέρες. Αρκετές ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, το Μπρουνέι, η Ταϊλάνδη, το Μεξικό και η Μαλαισία, βρίσκονται επίσης χαμηλά στη λίστα.

Κι αν αναρωτιέσαι τι γίνεται στην Ευρώπη, η Βρετανία προσφέρει 28 ημέρες, ενώ η Γαλλία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Ιταλία δίνουν πάνω από 35 μέρες, εξασφαλίζοντας όχι μόνο καλύτερη ισορροπία αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια, χαλάρωση και, γιατί όχι, μερικά μεγάλα long weekends. Όσο για την Ελλάδα; Κατά μέσο όρο έχουμε 20 ημέρες άδεια και άλλες 12 επίσημες αργίες, συνολικά δηλαδή 32 ημέρες εκτός δουλειάς.