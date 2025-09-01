Σκληρή κριτική στη Βραζιλιάνα των 2,06μ. που παντρεύτηκε άνδρα 1,62μ.

Η Ελισάν ντα Κρουζ Σίλβα (2,06 μ.) και ο σύζυγός της Φρανσινάλντο (1,62 μ.) μιλούν για την αγάπη τους, την κριτική που δέχονται λόγω ύψους.

Μια γυναίκα με ύψος 2,06 μέτρων και ο σύζυγός της, που φτάνει τα 1,62 μέτρα, μιλούν ανοιχτά για την αγάπη τους, αλλά και για την κριτική που έχουν δεχθεί λόγω της έντονης διαφοράς ύψους τους.

Η Ελισάν ντα Κρουζ Σίλβα, δημιουργός περιεχομένου από τη Σαλινόπολις, γνώρισε τον Φρανσινάλντο ντα Σίλβα Καρβάλιο στην εργασία της. Δύο χρόνια αργότερα, αποφάσισαν να παντρευτούν, παρά τις προκαταλήψεις και τα σχόλια που δέχονταν από τον περίγυρο για την τεράστια διαφορά ύψους.

Η Ελισάν πάσχει από γιγαντισμό, μια σπάνια πάθηση που προκαλείται από όγκο στην υπόφυση και οδηγεί σε υπερβολική παραγωγή αυξητικής ορμόνης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξή της από μικρή ηλικία. Όπως λέει, η ιδιαιτερότητά της έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και επικρίσεις, όχι μόνο από ξένους αλλά και από μέλη της οικογένειάς της.

«Όταν βγαίνουμε έξω, συχνά βλέπουμε κόσμο να μας κοιτά με ειρωνεία. Ακόμα κι αν δεν πουν τίποτα, φαίνεται ότι μας κατακρίνουν», αναφέρει η ίδια, εξηγώντας πως στο παρελθόν πέρασε ακόμη και κατάθλιψη λόγω της πίεσης αυτής. «Σήμερα, όμως, δεν δίνω σημασία. Απλώς τους αγνοώ».

Ο Φρανσινάλντο, από την πλευρά του, δηλώνει περήφανος για τη σύζυγό του: «Την ερωτεύτηκα. Είναι μια όμορφη γυναίκα, ψηλή μεν, αλλά πανέμορφη».

Παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι κατάφερε να δημιουργήσει οικογένεια, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο του παιδί μετά από μια δύσκολη στιγμή (αποβολή). «Δεν μένουμε μαζί επειδή έχουμε παιδί. Μείναμε μαζί επειδή αγαπάμε ο ένας τον άλλον και μας αρέσει η οικογένεια που χτίζουμε», λέει η Ελισάν.

Στα κοινωνικά δίκτυα, όπου το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του, τα σχόλια ποικίλουν: από επικριτικά μέχρι άκρως υποστηρικτικά. «Οι άνθρωποι μπορεί να είναι σκληροί και αδαείς, αλλά αυτοί οι δύο είναι πραγματικά ευτυχισμένοι μαζί. Και αυτό είναι που μετράει», έγραψε μια κοπέλα στα σχόλια.

Η ιστορία τους δείχνει ότι, παρά τα στερεότυπα και την κοινωνική πίεση, η αγάπη εξακολουθεί να υπερισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος.

