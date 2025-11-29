Βρετανίδα έχασε 570.000 ευρώ λόγω AI: Η απάτη με τον Τζέισον Μομόα

Μια Βρετανίδα χήρα έχασε 570.000 ευρώ από απατεώνα που παρίστανε τον Τζέισον Μομόα χρησιμοποιώντας βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

Μια χήρα στη Βρετανία που πίστεψε ότι είχε σχέση με τον Τζέισον Μομόα εξαπατήθηκε και έχασε 570.000 ευρώ. Ο απατεώνας της έστελνε βίντεο που έφτιαχνε με την τεχνητή νοημοσύνη, στα οποία ο υποτιθέμενος σταρ τής έλεγε ότι θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να χτίσει το σπίτι των ονείρων τους στη Χαβάη.

Η σχέση ξεκίνησε όταν ο Μομόα φάνηκε να της απαντά σε μια ανάρτηση σε σελίδα θαυμαστών του ηθοποιού. Στη συνέχεια της ζήτησε χρήματα, ισχυριζόμενος ότι η περιουσία του ήταν δεσμευμένη σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Μόλις έστειλε τα χρήματα, ο «Μομόα»... εξαφανίστηκε

Η ηλικιωμένη γυναίκα τότε μετέφερε κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από την πώληση του σπιτιού της στο Κέιμπριτζσαϊρ. Αφού έστειλε τα χρήματα, τα μηνύματα σταμάτησαν και ο «καρδιοκατακτητής» εξαφανίστηκε.

Η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ίσως ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινή ιστορία που άφησε μια ευάλωτη γυναίκα χωρίς σπίτι».

Κι άλλα θύματα μέσω AI μόλις σε 5 μήνες

Τους τελευταίους πέντε μήνες, υπήρξαν κι άλλα θύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας γιαγιάς στο Νιούκαστλ, η οποία εξαπατήθηκε και έστειλε 91.000 ευρώ.

«Είχα συνομιλίες με κάποιον που νόμιζα ότι ήταν η κόρη του, η οποία γινόταν 15 χρονών», ανέφερε στη Sun. «Μου είπαν επίσης, ότι είχε διαμάχη με την πρώην σύζυγό του για το σπίτι και ότι χρειαζόμασταν πιστοποιητικό γάμου για να το κρατήσουμε. Ήμουν εύπιστη και τα πλήρωσα», συμπλήρωσε.

Ο Ντέιβ Γιορκ, υπάλληλος πρόληψης απάτης, είπε: «Οι απατεώνες στοχεύουν ανθρώπους που βρίσκονται στη χειρότερη στιγμή τους, αναζητώντας να καλύψουν ένα κενό στη ζωή τους».

