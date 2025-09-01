Σκάνδαλο στην Κίνα: Παντρεμένος άνδρας θέλει να μηνύσει φαρμακείο επειδή… αποκάλυψε την εξωσυζυγική του σχέση στη γυναίκα του!

Ένας παντρεμένος στην Κίνα κατηγορεί φαρμακείο ότι «διέλυσε τον γάμο του» όταν αποκάλυψε στη γυναίκα του πως αγόρασε αντισυλληπτικά. Το viral περιστατικό που θυμίζει υπόθεση από τις ΗΠΑ.

Ένα απίστευτο σκάνδαλο στην Κίνα έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με έναν παντρεμένο άνδρα να απειλεί να μηνύσει γνωστή αλυσίδα φαρμακείων, επειδή –όπως ισχυρίζεται– αποκάλυψε στη σύζυγό του την εξωσυζυγική του σχέση.

Ο άνδρας επισκέφθηκε το κατάστημα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, όπου προσπάθησε να πληρώσει μόλις περίπου 2,2 δολάρια για αντισυλληπτικά χάπια μέσω εφαρμογής. Λόγω «προβλήματος συστήματος» η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε, και όταν το προσωπικό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αριθμό τηλεφώνου που είχε δηλωθεί στην κάρτα μέλους, στην άλλη άκρη της γραμμής βρέθηκε… η σύζυγός του.

Η γυναίκα ζήτησε διευκρινίσεις για το προϊόν, και η υπάλληλος του φαρμακείου επιβεβαίωσε ευθέως ότι επρόκειτο για αντισυλληπτικά. Το αποτέλεσμα; Η «διπλή ζωή» του πελάτη αποκαλύφθηκε και –όπως καταγγέλλει ο ίδιος– τόσο ο δικός του γάμος όσο και αυτός της ερωμένης του βρίσκονται τώρα στο χείλος της διάλυσης.

Σε ανάρτησή του στο Weibo, ο άνδρας έγραψε εξοργισμένος:

«Τώρα η γυναίκα μου γνωρίζει τα πάντα και δύο οικογένειες καταρρέουν. Το φαρμακείο δεν έχει καμία ευθύνη;»

Μάλιστα, δημοσίευσε την απόδειξη αγοράς, στιγμιότυπα της συνομιλίας της γυναίκας του με την υπάλληλο, αλλά και αστυνομική αναφορά από τον τοπικό σταθμό.

Οι νομικές πιθανότητες

Παρά τις απειλές για μήνυση, νομικοί εκτιμούν ότι οι πιθανότητες να δικαιωθεί είναι ελάχιστες. Ο δικηγόρος Fu Jian δήλωσε:

«Η απιστία είναι ο πραγματικός λόγος για τη διάλυση της οικογένειας. Το τηλεφώνημα του φαρμακείου έγινε για τυπικούς λόγους και δεν είχε σκοπό να αποκαλύψει μυστικά».

Δεν είναι η πρώτη φορά…

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί το 2018 στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας στο Long Island κατηγόρησε φαρμακείο ότι αποκάλυψε στη γυναίκα του την αγορά φαρμάκου για στυτική δυσλειτουργία – με αποτέλεσμα επίσης να καταρρεύσει ο γάμος του.

Το περιστατικό στην Κίνα έχει ήδη γίνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά ότι ο άνδρας μάλλον «αναζητά αποζημίωση για τις δικές του επιλογές».

