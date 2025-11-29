Μία αγελάδα από τη Ρωσία είδε χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή της, και η αντίδρασή της ξετρέλανε τους χρήστες των socials.

Mία αγελάδα έγινε ίσως αιτία για να ασπαστούν πολλοί χρήστες των socials τον βιγκανισμό, μετά από viral video που μας θυμίζει ότι τα ζώα και εμείς απέχουμε λιγότερο απ' όσο νομίζουμε.

Η χαριτωμένη αγελάδα γεννήθηκε προ μηνών σε φάρμα της Ρωσίας, και έτσι δεν είχε δει ποτέ στην ζωή της τα πρώτα χιόνια του χειμώνα, αλλά το έκανε πριν λίγες ημέρες.

Στο βίντεο, φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει. Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.

