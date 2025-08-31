Το πιο απλό τεστ υγείας: Τι αποκαλύπτει το πάχος του λαιμού σας

Νέα έρευνα δείχνει ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο διαβήτη, καρδιοπάθειας και άλλων μεταβολικών προβλημάτων, ανεξάρτητα από το BMI σας.

Όταν πρόκειται για την υγεία, η μέτρηση της μέσης δεν είναι πλέον το μοναδικό στοιχείο που πρέπει να παρακολουθείτε. Ερευνητές προειδοποιούν ότι το πάχος του λαιμού μπορεί να προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για μελλοντικά προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπάθειες και διαβήτη.

Ακόμα και άτομα με φυσιολογικό BMI (δείκτης μάζας σώματος) ή αθλητική διάπλαση μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο, εάν ο λαιμός τους είναι παχύτερος από το φυσιολογικό.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι Dr Ahmed Elbediwy και Dr Nadine Wehida, σε άρθρο τους για το The Conversation, επισημαίνουν ότι το BMI έχει περιορισμούς. Δεν ξεχωρίζει μεταξύ μυϊκής μάζας και λίπους και δεν δείχνει πού ακριβώς αποθηκεύεται το λίπος στο σώμα.

Η περίμετρος του λαιμού μπορεί να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, καθώς συσχετίζεται καλύτερα με το σπλαχνικό λίπος στο άνω μέρος του σώματος — ένα είδος λίπους που είναι μεταβολικά πιο ενεργό και μπορεί να αυξήσει φλεγμονή και αντίσταση στην ινσουλίνη.

Ποιες είναι οι συνέπειες για την υγεία

Το αυξημένο σπλαχνικό λίπος που εντοπίζεται στον λαιμό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το σώμα:

Αυξάνει την παραγωγή λιπαρών οξέων και ορμονών στο αίμα.

Προκαλεί χρόνια φλεγμονή και αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 και διαβήτη κύησης.

Συσχετίζεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες, υψηλή πίεση, αυξημένα τριγλυκερίδια και χαμηλά επίπεδα HDL, της “καλής” χοληστερίνης.

Πώς να μετρήσετε τον λαιμό σας

Αν θέλετε να ελέγξετε για πιθανούς κινδύνους:

Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να μετρήσετε τη γύρω γραμμή του λαιμού.

Γενικά, για τους άνδρες, θεωρείται μεγάλος λαιμός πάνω από περίπου 43 εκ..

Για τις γυναίκες, πάνω από περίπου 39 εκ. θεωρείται υψηλός.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μέτρηση του λαιμού δεν αντικαθιστά τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας σας.

Το πάχος του λαιμού είναι ένας ανερχόμενος δείκτης υγείας που οι επιστήμονες προτείνουν να παρακολουθούμε. Ανεξάρτητα από το BMI ή την εξωτερική σας εμφάνιση, η περίμετρος του λαιμού μπορεί να δώσει πρώιμα σημάδια για σοβαρά μεταβολικά και καρδιαγγειακά προβλήματα.

