Πόσες ώρες περνούν οι άνθρωποι καθημερινά μπροστά σε μια οθόνη: Οι «πρωταθλητές» και η θέση της Ελλάδας

Η παγκόσμια «εξάρτηση» από τα smartphones αποτυπώνεται σε νέα έρευνα που προκαλεί έντονη ανησυχία. Σχεδόν 5 ώρες την ημέρα περνούν οι άνθρωποι κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού τους. Ποια χώρα είναι στην πρώτη θέση και που βρίσκεται η Ελλάδα;

Τα smartphones έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Statista, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν κατά μέσο όρο 4 ώρες και 37 λεπτά την ημέρα κοιτάζοντας τις οθόνες τους, τις οποίες ελέγχουν περίπου 58 φορές ημερησίως.

Οι «πρωταθλητές» της οθόνης και η εικόνα στην Ευρώπη

Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η Γκάνα, όπου οι χρήστες περνούν 5 ώρες και 43 λεπτά την ημέρα στα κινητά τους. Ακολουθούν οι Φιλιππίνες με 5 ώρες και 21 λεπτά και η Βραζιλία με 5 ώρες και 12 λεπτά.

Στην Ευρώπη, οι Ρώσοι κρατούν τα πρωτεία με 4 ώρες και 7 λεπτά ημερήσιας χρήσης, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση παγκοσμίως. Αμέσως μετά βρίσκονται η Τουρκία (4 ώρες και 4 λεπτά, 18η θέση) και η Βουλγαρία (3 ώρες και 4 λεπτά, 22η θέση). Στον αντίποδα, οι Δανοί εμφανίζονται πιο «συγκρατημένοι» με μόλις 2 ώρες και 27 λεπτά ημερήσιας ενασχόλησης με το κινητό.

Οι πιο εγκρατείς χρήστες και η θέση της Ελλάδας

Οι Ιάπωνες κατέχουν το παγκόσμιο ρεκόρ στη «χαμηλή χρήση», καθώς περνούν μόλις 1 ώρα και 47 λεπτά μπροστά στο smartphone τους. Η χώρα έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα περιορισμού της εξάρτησης, με πρόταση για όριο δύο ωρών στη χρήση συσκευών καθημερινά.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 46η θέση ισοβαθμώντας με τη Νότια Κορέα, με τον χρόνο που περνάμε πάνω στην οθόνη να ανέρχεται στις 2 ώρες και 43 λεπτά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ