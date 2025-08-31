Ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών - Οι 5 άξονες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών.

Ηέναρξη της τηλεοπτικής σεζόν συμπίπτει χρονικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να δοθούν οι άδειες λειτουργίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Υπό τον τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις» παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής 29 Αυγούστου το σχετικό σχέδιο νόμου από τον αρμόδιο υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ για θέματα ΜΜΕ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

