Παράξενο φαινόμενο στη Βραζιλία: Θάλασσα «εξαφανίστηκε» από παραλία του Σάο Πάολο (vid)

Οι κάτοικοι σε παραλιακή περιοχή στη Βραζιλία ξύπνησαν μία καθημερινή μέρα και... δεν βρήκαν νερό στη θάλασσα.

Πριν από μία εβδομάδα, οι κάτοικοι της παραλιακής περιοχής Praia Grande στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας αντίκρισαν ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από ταινία. Η θάλασσα είχε υποχωρήσει σημαντικά, αποκαλύπτοντας μια τεράστια λωρίδα άμμου που λίγες ώρες πριν βρισκόταν κάτω από το νερό.

Οι εικόνες που κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσαν ανησυχία αλλά και περιέργεια, με αρκετούς να φοβούνται ότι επρόκειτο για προμήνυμα ακραίου καιρικού φαινομένου ή ακόμα και για σεισμό.

Τι λένε οι επιστήμονες: Η εξήγηση της συζυγίας

Η ωκεανογράφος Ρεζίνα Σόουζα, από τα Υδροδυναμικά Ερευνητικά Ινστιτούτα, μίλησε στη βραζιλιάνικη εφημερίδα Diário do Litoral και εξήγησε ότι το φαινόμενο είναι απολύτως φυσικό: «Η παλίρροια της 21ης Αυγούστου ήταν "αρνητική", δηλαδή πιο χαμηλή από το συνηθισμένο, αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη του έτους. Τον Ιούνιο σημειώθηκαν δύο ακόμη πιο έντονες χαμηλές παλίρροιες», είπε, τονίζοντας ότι οι διακυμάνσεις αυτές είναι μέρος του φυσιολογικού κύκλου.

Το φαινόμενο σχετίζεται με τη λεγόμενη «συζυγία», που συμβαίνει όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται κατά τη διάρκεια νέας σελήνης ή πανσελήνου. Η ευθυγράμμιση αυτή ενισχύει τις βαρυτικές δυνάμεις και προκαλεί παλίρροιες πιο έντονες από το κανονικό, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές. Στην περίπτωση της Praia Grande, η θάλασσα υποχώρησε περισσότερο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι «εξαφανίστηκε».

Ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Παρόμοιο σκηνικό είχε σημειωθεί και στις 11 Ιουνίου στη São Vicente, μια άλλη παραλιακή περιοχή κοντά στο Σάο Πάολο. Η υποχώρηση της θάλασσας μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά αποτελεί επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που δεν συνδέεται με φυσικές καταστροφές.

Αν και αρχικά οι κάτοικοι ανησύχησαν, πολλοί βγήκαν στις παραλίες για να δουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο και να απαθανατίσουν εικόνες που γρήγορα έγιναν viral. Οι ειδικοί, πάντως, συστήνουν ψυχραιμία, υπενθυμίζοντας ότι η χαμηλή παλίρροια είναι μια φυσική διαδικασία που μπορεί να εντυπωσιάζει αλλά δεν κρύβει κινδύνους.

