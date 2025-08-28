Χαμός σε παραλία του Πηλίου: Πιάστηκαν στα χέρια λόγω γυμνισμού

Μεγάλος καβγάς ξέσπασε σε παραλία στο Πήλιο, όταν ένας άνδρας ενοχλήθηκε επειδή δύο λουόμενοι έκαναν γυμνισμό.

Σκηνές απείρους κάλλους εκτυλίχθηκαν σε παραλία στο Πήλιο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συλλήψεις από την αστυνομία. Το περαστικό σημειώθηκε σε μια απομονωμένη παραλία στο νότιο τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το thenewspaper, δύο Αθηναίοι αποφάσισαν να κάνουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό, κάτι που εξόργισε έναν άλλο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία με την σύζυγο και τα παιδιά τους.

Ξύλο και αναστάτωση στην παραλία

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει, αφού μετά την λεκτική αντιπαράθεση ακολούθησαν σπρωξίματα και κλωτσιές, κάτι που έφερε μεγάλη αναστάτωση στην παραλία.

Οι υπόλοιποι λουόμενοι κάλεσαν την αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση στον άνδρα από τα Γιαννιτσά για επίθεση, ενώ εκείνος ανταπάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Την Τετάρτη (27/8) οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

