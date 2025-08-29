Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική σύλληψη του συνεργού του διαβόητου «Έντικ»

Συνελήφθη μέλος της συμμορίας του «Έντικ» με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησε η αστυνομία, σε μια επιχείρηση που στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για το πρωτοπαλίκαρο του αρχιμαφιόζου «Έντικ», με τους αστυνομικούς να του στήνουν καρτέρι και να ακινητοποιούν το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο τρία αυτοκίνητα της αστυνομίας του έκλεισαν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Όλοι οι αστυνομικοί βγήκαν έξω οπλισμένοι και του φώναξαν να παραδοθεί. Ο 36χρονος συνελήφθη εν τέλει από τη Δίωξη Εκβιαστών μετά από ένταλμα που εξέδωσε ο εισαγγελέας για συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

