Ο καιρός «τρελάθηκε»: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, 40άρια από την Τρίτη (vid)

Απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με τοπικές καταιγίδες κατά τόπους, ενώ από την Τρίτη ο υδράργυρος θα επανέλθει σε θερμοκρασίες καύσωνα και θα φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Τρελαίνεται» ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους το Σαββατοκύριακο, αλλά επανέρχεται ο καύσωνας και τα 40άρια από την ερχόμενη Τρίτη (2/9).

Με την εξασθένηση των μελτεμιών, η θερμοκρασία ανεβαίνει και πάλι αισθητά. Το Σάββατο (30/8), ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία και κεντρική Μακεδονία, ενισχυμένος και από τον ζεστό άνεμο λίβα.

Καταιγίδες και βροχές με έντονα καιρικά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο

Από το απόγευμα του Σαββάτου, σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο προβλέπονται καταιγίδες που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, φαινόμενα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και την Κυριακή (31/8) με αρκετές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως το βόρειο τμήμα της χώρας.

Με 40άρια μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη φέρνει έντονη ζέστη. Την Τρίτη (2/9) και την Τετάρτη (3/9) η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας, κυρίως σε ζώνες ευπαθείς στη ζέστη.

Αν και είναι βέβαιη η άνοδος της θερμοκρασίας, υπάρχει ακόμη διαφοροποίηση στα προγνωστικά μοντέλα για το πώς θα κινηθεί η θερμή αέρια μάζα πάνω από τη χώρα, κάτι που θα κρίνει και τη διάρκεια και την ένταση του καύσωνα.

