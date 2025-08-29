Θερμό επεισόδιο σε ταβέρνα της Νάξου ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και εβραίους τουρίστες: «Σκοτώνετε μωρά» (vid)

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου, όταν ομάδα Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο κατήγγειλε ότι εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το κατάστημα, εξαιτίας αυτοκόλλητων υπέρ της Παλαιστίνης που βρίσκονταν στους τοίχους και «επίθεση» του ιδιοκτήτη.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου, όταν μια παρέα 13 ατόμων, απαρτιζόμενη από τρεις εβραϊκές οικογένειες από το Λονδίνο, συγκρούστηκε με τους ιδιοκτήτες για πολιτικά συνθήματα που αφορούσαν την Παλαιστίνη, στο εσωτερικό του μαγαζιού.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, όλα ξεκίνησαν όταν μια έφηβη της παρέας πήγε στην τουαλέτα και είδε στους τοίχους αφίσες και αυτοκόλλητα με συνθήματα όπως «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ».

«Μας έδιωξαν φωνάζοντας Σιωνιστές»: Οι καταγγελίες των πελατών

Η 48χρονη Τζουν Λομπ, μέλος της παρέας, δήλωσε ότι όταν ρώτησε τη σερβιτόρα για τα αυτοκόλλητα, η συζήτηση κατέληξε σε έντονο καβγά. Τότε, όπως υποστηρίζει, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης και τους είπε να φύγουν από το εστιατόριο, φωνάζοντας δυνατά: «Σιωνιστές! Φύγετε από το μαγαζί μου».

Η παρέα υποστηρίζει πως οι υπόλοιποι πελάτες άρχισαν να τους χλευάζουν και να τους χειροκροτούν κατά την αποχώρησή τους. «Ένιωσα σαν να είχα τυπωμένο πάνω μου το κίτρινο αστέρι του Ολοκαυτώματος», είπε η 50χρονη Νίκολα Γκι.

Συνεχίστηκε ο καυγάς στο πάρκινγκ: «Σκοτώνετε μωρά»

Όπως αναφέρουν, ο ιδιοκτήτης και αρκετοί πελάτες τους ακολούθησαν μέχρι το πάρκινγκ, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν τη γενοκτονία». Η διαμάχη κορυφώθηκε όταν οι τουρίστες αντιλήφθηκαν ότι η πόρτα του πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη και έπρεπε να πληρώσουν το δείπνο για να φύγουν. Τελικά, ένας από την παρέα μπήκε μέσα και πλήρωσε.

«Γιατί υποστηρίζεις την κυβέρνησή σου; Εγώ δεν το κάνω με όλες τις αποφάσεις», φαίνεται να λέει στο βίντεο ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας

Η απάντηση της ταβέρνας: «Δεχόμαστε απειλές για το μαγαζί και την οικογένειά μας»

Η ταβέρνα, με ανάρτησή της στο Facebook, έδωσε τη δική της εκδοχή, τονίζοντας ότι το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ένας από τους Βρετανούς έσκισε αυτοκόλλητο που έγραφε «Boycott Israel apartheid».

«Μια από τις γυναίκες άρχισε να ουρλιάζει πως είμαστε ρατσιστές κατά των Εβραίων. Ανταπαντήσαμε ότι υποστηρίζουν γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου», αναφέρει η επιχείρηση.

Οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται επίσης ότι η παρέα προσπάθησε να φύγει χωρίς να πληρώσει, ενώ αποκάλυψαν πως δέχθηκαν κύμα απειλητικών τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων μετά το δημοσίευμα της Daily Mail.

Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζουν: «Από χθες λαμβάνουμε email και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ