Αγανάκτησε ο Ευαγγελάτος με λουόμενη που έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που γεννούν χελώνες: «Είναι δυνατόν;» (vid)

Ο Νίκος Ευαγγελάτος αγανάκτησε με φωτογραφία που ήρθε απ' τα Χανιά και απεικόνιζε λουόμενη να κάνει ηλιοθεραπεία σε σημείο όπου γεννούν οι χελώνες.

Έξαλλος εμφανίστηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο «Live News», μετά από φωτογραφία που προβλήθηκε από τα Χανιά με λουόμενη που αποφάσισε να... λιαστεί σε περιοχή περιφραγμένη ειδικά για τις χελώνες που γεννούν.

Στην εκπομπή του MEGA, η φωτογραφία της κυρίας που άπλωσε την πετσέτα της στην παραλία, νευρίασε τον παρουσιαστή και προκάλεσε την αγανάκτηση του, για την ενσυναίσθηση του συγκεκριμένου ατόμου.

Αγανάκτησε ο Ευαγγελάτος: «Δεν υπάρχουν λόγια»

«Αυτή η φωτογραφία είναι για να αγανακτήσετε. Είναι απ' τα Χανιά, μία κυρία που έχει πάει στην παραλία και έχει επιλέξει το σημείο που θα κάτσει για να λιαστεί, να κάνει την ηλιοθεραπεία της», αναφέρει αρχικά ο παρουσιαστής του Live News.

Και με πιο αγριεμένο ύφος συνέχισε: «Είναι δυνατόν, όμως, να πηγαίνει και να στρώνει την πετσέτα της στο χώρο που έχει προβλεφθεί ότι γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες; Είναι περιφραγμένος, η παραλία είναι τεράστια και έχει ταμπέλες... Τι να πω! Δεν μπορεί να μην το δεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως η κυρία τα αγνόησε όλα, αποφάσισε ότι αυτό το μέρος την βολεύει και πήγε κι έκατσε εκεί να κάνει την ηλιοθεραπεία της. Δεν υπάρχουν λόγια!».

