Σκωτία: Φοιτήτρια ανακάλυψε creepy κεφάλι που την «κοιτάει» και της «χαμογελάει»

Φοιτήτρια αρχαιολογίας έμεινε άφωνη όταν, σε ανασκαφή στη Σκωτία, ξεπρόβαλε από το έδαφος ένα αρχαίο σμιλεμένο κεφάλι από ψαμμίτη με μυστήριο χαμόγελο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους ειδικούς.

Μια προπτυχιακή φοιτήτρια ξαφνιάστηκε όταν, κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφής, ένα καλοσμιλεμένο αρχαίο κεφάλι κύλησε μπροστά της και φάνηκε να την κοιτάει επίμονα και να της χαμογελά.

Η ανακάλυψη έγινε στη φάρμα Skaill, στο νησί Rousay της Σκωτίας, και ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο των Highlands και Islands (UHI). Το σημείο αποτελεί μέρος μακροχρόνιου ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας.

Το χαμογελαστό κεφάλι: «Ένα συναρπαστικό εύρημα»

Η φοιτήτρια Katie Joss εργαζόταν κατά μήκος ενός τοίχου της τομής όταν το κεφάλι «την κοίταξε πίσω», όπως περιέγραψε το πανεπιστήμιο. Οι φωτογραφίες δείχνουν το κεφάλι με σγουρά μαλλιά και ένα ελαφρύ χαμόγελο, αδιαφορώντας για τη σπασμένη του μύτη.

Η αρχαιολόγος Sarah Jane Gibbon χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εξαιρετικά συναρπαστική». Το κεφάλι είναι από πλούσιο κόκκινο ψαμμίτη με κίτρινες εγκλείσεις, πιθανόν από το νησί Eday, ίδιο υλικό με τμήματα της παλιάς ενοριακής εκκλησίας του St. Mary. Η ηλικία και χρήση του παραμένουν μυστήριο, αλλά η παρουσία του δείχνει ότι πιθανώς υπήρχε κάποτε «λαμπρό κτίριο» στην περιοχή.

Ο αρχαιολόγος Dan Lee τόνισε ότι το εύρημα είναι αρκετά ασυνήθιστο: «Δεν γνωρίζουμε άλλα παρόμοια παραδείγματα στο Orkney. Τέτοιες σμιλεύσεις συναντώνται σε εκκλησιαστικά σημεία, όχι σε αγροκτήματα», είπε. Ο ίδιος πιστεύει ότι το κεφάλι προέρχεται από το St. Mary’s Kirk και είναι μεσαιωνικό, κάτι που δείχνει ότι η εκκλησία ήταν «εξαιρετικά καλοχτισμένη και υψηλού κύρους».

Η κατάσταση διατήρησης

Το κεφάλι διατηρείται πολύ καλά, εκτός από τη μύτη που φαίνεται να έσπασε πριν εναποτεθεί σε στρώμα μπάζων. «Διακρίνονται καθαρά τα σημάδια από τα εργαλεία», ανέφερε ο Lee.

Στο Skaill έχουν βρεθεί και άλλα σμιλεμένα αντικείμενα από κόκκινο ψαμμίτη, όπως κιονόκρανα, αλλά ποτέ κάτι που να απεικονίζει ανθρώπινη μορφή. «Αυτό είναι μοναδικό», πρόσθεσε.

Η Σκωτία έχει μακρά ιστορία ανθρώπινης παρουσίας. Πρόσφατα στο Sanday, ένα αγόρι εντόπισε σε παραλία πολεμικό πλοίο συνδεδεμένο με την Αμερικανική Επανάσταση, ενώ κοντά στο Inverness αποκαλύφθηκε προϊστορικό χωριό σε χώρο μελλοντικού γηπέδου γκολφ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ