Παιδί ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αληθινός (vid)

Επική αντίδραση πιτσιρικά όταν έμαθες πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος τηλεοπτικός χαρακτήρας, αλλά υπαρκτό πρόσωπο.

Μικρό αγόρι στο Τέξας ξέσπασε σε δάκρυα όταν έμαθε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τηλεοπτικός χαρακτήρας αλλά ένα υπαρκτό πρόσωπο. Το βίντεο της μητέρας του έγινε viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Η Annabelle Perez κατέγραψε στο TikTok αυτή την ιδιαίτερη στιγμή με τον γιο της τον Άντι. Ο μικρός, φανερά μπερδεμένος, γύρισε προς τη μητέρα του και τη ρώτησε με αγωνία: «Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαρκτό πρόσωπο;».

Η αντίδραση που συγκίνησε το διαδίκτυο

Όταν εκείνη επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αληθινό άνθρωπο, ο Άντι ξέσπασε σε κλάματα. Το βίντεο προκάλεσε κύμα συμπάθειας αλλά και γέλιου, φτάνοντας πάνω από 14 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από ένα εκατομμύριο κοινοποιήσεις.

Περίπου 30.000 σχόλια πλημμύρισαν το βίντεο, με χρήστες να αστειεύονται: «Πώς θα αντιδράσει όταν μάθει ότι ήταν και πρόεδρος;». Άλλοι σχολίασαν πως μοιράζονται την ίδια αντίδραση με τον μικρό, δημιουργώντας ένα νήμα χιούμορ και κατανόησης.

