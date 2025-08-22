Φλόριντα: Δικαστήριο διαλύει το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες», σε κρίση Τραμπ και ΝτεΣάντις

Δικαστήριο στη Φλόριντα διατάσσει το κλείσιμο του διαβόητου κέντρου μεταναστών. Στο στόχαστρο η πολιτική Τραμπ και οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Δικαστήριο της Φλόριντα διέταξε την Πέμπτη την παύση λειτουργίας του αμφιλεγόμενου κέντρου κράτησης μεταναστών, γνωστού με την ανεπίσημη ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες», απαιτώντας την απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων μέσα σε προθεσμία 60 ημερών.

Η συγκεκριμένη δομή, που δημιουργήθηκε πρόχειρα σε χώρο πρώην αεροδρομίου εντός του εθνικού πάρκου των Εβεργκλέιντς, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ως σύμβολο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αρχές της Φλόριντα ανακοίνωσαν άμεσα την πρόθεσή τους να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Αντιδράσεις από οργανώσεις και παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Η απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς ήρθε σε συνέχεια προσφυγής από δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις, που τόνισαν ότι το κέντρο κατασκευάστηκε χωρίς τις απαραίτητες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο ένα από τα πλέον ευαίσθητα οικοσυστήματα της Φλόριντα.

Η δικαστής έδωσε εντολή για την απομάκρυνση όλων των υποδομών που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου - περιφράξεις, γεννήτριες, φωτισμός, συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων - και απαγόρευσε τη μεταφορά οποιουδήποτε νέου κρατουμένου στις εγκαταστάσεις.

Φωνές καταγγελίας για τις συνθήκες διαβίωσης

Το κέντρο, χωρητικότητας περίπου 3.000 ατόμων σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, είχε γίνει αντικείμενο σφοδρής κριτικής από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετανάστες που κρατούνται εκεί κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο συνθήκες κράτησης που χαρακτηρίζουν απάνθρωπες: υπερπλήρη κελιά, ακραίες θερμοκρασίες, έλλειψη καθαριότητας και παρουσία εντόμων.

«Ο τρόπος που ζούμε εδώ μέσα δεν αρμόζει ούτε σε ζώα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λουίς Γκονσάλες, κρατούμενος στο εν λόγω κέντρο.

Πολιτικές προεκτάσεις

Το αποκαλούμενο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» είχε προβληθεί ως παράδειγμα της σκληρής γραμμής του προέδρου Τραμπ στο μεταναστευτικό, ενώ η τοποθεσία του μέσα σε προστατευόμενη περιοχή είχε προκαλέσει και τη δυσαρέσκεια οικολογικών οργανώσεων. Το όνομά του παραπέμπει στη διαβόητη φυλακή Αλκατράζ, την οποία ο Τραμπ είχε εκφράσει την πρόθεσή του να επαναλειτουργήσει.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον έντονη πολιτική διάσταση, με την πολιτεία της Φλόριντα -υπό τη διακυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού Ρον ΝτεΣάντις- να υπερασπίζεται τη δομή, παρά τη δικαστική εντολή και την κατακραυγή εντός και εκτός ΗΠΑ.

