Πόσο ψηλός είναι πραγματικά ο Τραμπ: Νέα αμφισβήτηση μετά από φωτογραφία με Ευρωπαίους ηγέτες

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ δίπλα σε Ευρωπαίους ηγέτες αναζωπύρωσε τη διαμάχη για το ύψος του, καθώς πολλοί χρήστες αμφισβητούν τα επίσημα στοιχεία που τον εμφανίζουν να φτάνει τα 1,90 μ.

Εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέκεται στη σειρά μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του ύψους του. Σύμφωνα με τα επίσημα ιατρικά αρχεία από τον Απρίλιο 2025, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται ως 1,90 μ. και 101 κιλά.

Πολλοί χρήστες στα social media εξέφρασαν αμφιβολίες, ειδικά όταν συγκρίνονται τα στοιχεία με άλλες διασημότητες όπως ο Μοχάμεντ Άλι και ο Κρις Χέμσγουορθ, που επίσης καταγράφονται στο ίδιο ύψος.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο που έφερε ξανά στο προσκήνιο το ύψος του Τραμπ

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Κιρ Στάρμερ, τον Εμανουέλ Μακρόν, τη Τζόρτζια Μελόνι και άλλους ηγέτες, οι συζητήσεις φούντωσαν εκ νέου. Στις φωτογραφίες, η διαφορά ύψους ανάμεσα στον Τραμπ και τους υπόλοιπους δεν φαίνεται τόσο μεγάλη όσο δηλώνουν τα επίσημα νούμερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ύψος του Τραμπ αμφισβητείται. Σε συνάντησή του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, και οι δύο καταγράφηκαν ως 1,90 μ., ωστόσο ο Ουίλιαμ φαινόταν να τον ξεπερνά εμφανώς.

Φήμες για «παπούτσια με τακούνι»

Σε διαδικτυακές συζητήσεις, κάποιοι ισχυρίζονται πως ο Τραμπ φοράει παπούτσια με «κρυφά τακούνια», προκειμένου να φαίνεται ψηλότερος. Αντίστοιχες φήμες έχουν ακουστεί και για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που αναφέρεται ως 1,70 μ.

Παρά τις εικασίες, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπέλα, δήλωσε πως ο Τραμπ «διαθέτει εξαιρετική σωματική και νοητική υγεία» και παραμένει καταγεγραμμένος στα 1,90 μ. και 101 κιλά.

