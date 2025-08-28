Ειδικός καταρρίπτει τον μύθο με την κατανάλωση πρωτεΐνης κατά την άσκηση

Ένας ειδικός στη διατροφή με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας έχει καταρρίψει τον «μεγαλύτερο μύθο» σχετικά με την κατανάλωση πρωτεϊνών.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο κόσμος που ασχολείται με τη γυμναστική και τα βάρη έχει γίνει εμμονικός με την αύξηση του σωματικού βάρους. Έτσι η χρήση πρωτεΐνης και τα οφέλη της γίνονται καθημερινά αντικείμενο συζήτησης στα social media.

Την ώρα που το διαδίκτυο πλημμυρίζεται από τις συμβουλές και τις απόψεις διαφόρων influencers και γκουρού σε θέματα υγείας, ένας ειδικός βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθαρίζει μερικά πράγματα μέσα από ένα podcast.

Ο Aragon καταρρίπτει τον μύθο για την πρωτεΐνη

Ο Alan Aragon, ο οποίος έχει συνεργαστεί με διάσημους όπως ο Steve Austin και ο Derek Fisher αποκάλυψε πόση πρωτεΐνη χρειάζεται τελικά ο ανθρώπινος οργανισμός. «Όλοι ανησυχούν για το πόση πρωτεΐνη ανά γεύμα πρέπει να καταναλώνουν για τον έναν ή τον άλλον στόχο που θέτουν», είπε στον παρουσιαστή podcast και επιχειρηματία Steven Bartlett.

«Το κύριο πράγμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούν είναι το πόση πρωτεΐνη πρέπει να καταναλώσουν μέχρι το τέλος της ημέρας. Γιατί όταν πετύχεις αυτόν τον στόχο, ουσιαστικά έχεις κερδίσει ολόκληρο το παιχνίδι», συνέχισε.

Ο ειδικός σε θέματα γυμναστικής και διατροφής τόνισε ότι η «τοποθέτηση, η κατανομή, ο χρόνος και οι δόσεις της πρωτεΐνης που τρώτε σπάνια έχουν σημασία», σε αντίθεση με τον τελικό στόχο. Ο Aragon ανέφερε ότι το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίσετε ότι θα πετύχετε τον στόχο πρωτεΐνης σας με «τρόπο που είναι άνετος και βολικός για εσάς» και θα έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια.

«Το κυριότερο είναι να λαμβάνετε τη συνολική ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης», είπε. «Και δευτερεύουσας σημασίας έχει, ποια είναι η κατανομή των συστατικών δόσεων αυτής της συνολικής πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και λιγότερη σημασία έχει επίσης, πότε θα την καταναλώνει κάποιος κατά την διάρκεια της προπόνησής του. Για μένα το παν είναι η ημερήσια συνολική ποσότητα πρωτεΐνης», πρόσθεσε.

Πότε πρέπει το σώμα να προσλαμβάνει την πρωτεΐνη

Στη συνέχεια, ο Aragon αναφέρθηκε σε μια μελέτη του 2020 με επικεφαλής τον λέκτορα του Πανεπιστημίου Tokai, Jun Yasuda, η οποία επεδίωξε να ανακαλύψει εάν η πρωτεΐνη προσλαμβάνεται καλύτερα από το ανθρώπινο σώμα μέσω τριών ή δύο γευμάτων.

«Το μοντέλο των τριών γευμάτων είχε ανώτερα αποτελέσματα για την αύξηση της μυϊκής μάζας», είπε ο ειδικός. «Ο Yasuda και οι συνεργάτες του, που δοκίμασαν τα δύο έναντι των τριών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι καταναλώνουν 1,3 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Αυτή είναι η συνολική ημερήσια δόση πρωτεΐνης. Έτσι, γνωρίζουμε τώρα ότι αυτό είναι ένα μη βέλτιστο σύνολο, αν θέλετε να ενισχύσετε την μυϊκή ανάπτυξη. Έτσι, για να ενισχύσετε την μυϊκή ανάπτυξη, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να καταναλώνετε 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους», συμπλήρωσε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ