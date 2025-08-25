Ο Τζον Σίνα αποκαλύπτει τον έρωτά του για τη σπανακόπιτα: «Όταν τη δοκιμάζεις, σου ξυπνάει αναμνήσεις»

Από τα ρινγκ του WWE και τις ταινίες δράσης του Hollywood, ο Τζον Σίνα βρήκε την απόλυτη αδυναμία του σε μια ελληνική σπανακόπιτα.

Ο Τζον Σίνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μιλάμε για έναν από τους πιο εμβληματικούς αστέρες του WWE, o oποίος έχει καταφέρει να μπει και στον μαγικό κόσμο του Hollywood παίρνοντας ρόλους σε αρκετές ταινίες.

Παρά το σκληρό του look, ο Σίνα έχει αποδείξει πολλές φορές πως ξέρει να δείχνει την ευαίσθητη πλευρά του. Και αυτήν ακριβώς είδαμε στο πρόσφατο βίντεο του Bon Appétit Magazine, όπου μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αγάπη για… τη σπανακόπιτα.

Όπως αποκάλυψε, το μεγάλο του «γαστρονομικό έρωτα» τον ανακάλυψε στην Ελλάδα. Στο ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό του, η Σαντορίνη δεν του χάρισε μόνο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, αλλά και την πρώτη του μπουκιά σπανακόπιτας. Από εκείνη τη στιγμή, ο Σίνα δεν την ξέχασε ποτέ.

Τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως ένα πιάτο που «σε ακολουθεί σε κάθε στιγμή της ημέρας», μιας και μπορείς να τη φας το πρωί με τον καφέ σου, το βράδυ στο δείπνο ή απλώς σαν σνακ όταν πεινάς μέσα στη μέρα. Και κάθε φορά που δοκιμάζει ένα κομμάτι, οι μνήμες τον ταξιδεύουν πίσω σ’ εκείνες τις χαρούμενες στιγμές του.

@bonappetitmag The flaky, spinach and cheese-filled Greek pastry takes John Cena back to his honeymoon—and proves food is more than just nourishment. ♬ original sound - Bon Appétit Magazine

Στο βίντεο του Bon Appétit Magazine, το οποίο έχει γίνει viral, ο Σίνα δοκιμάζει ξανά σπανακόπιτα μπροστά στην κάμερα και την αποθεώνει. Ο τρόπος που μιλάει για αυτήν θυμίζει περισσότερο ερωτική εξομολόγηση παρά απλή γευστική εμπειρία. Και κάπως έτσι, το ταπεινό αλλά διαχρονικό ελληνικό έδεσμα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τους πιο απρόσμενους λόγους της χρονιάς.

