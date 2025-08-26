«Πέφτει» η κυβέρνηση στη Γαλλία, καταρρέει η οικονομία: Προειδοποιήσεις για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Γαλλία σε νέες οικονομικές περιπέτειες, εφόσον καταρρεύσει η κυβέρνηση Μπαϊρού.

Με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα λιγότερο από χρόνο, να ανακοινώνει την πρόθεσή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, με φόντο ένα σχέδιο περικοπών ύψους €43,8 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό, η Γαλλία μπαίνει σε νέα «μονοπάτια» σε ό,τι αφορά την εγχώρια οικονομία της.

Οι Financial Times, μάλιστα, αναφέρουν πως η προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης στη Γαλλία, θα προκαλέσει «τριγμούς» στην οικονομία της χώρας, την ώρα που το κόστος δανεισμού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο και οι μετοχές σημείωσαν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr