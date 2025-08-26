18χρονη Αγγλίδα πουλάει πίνακες ζωγραφισμένους από αρουραίους και βγάζει 2.000 λίρες (vid)

Μια 18χρονη Αγγλίδα βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να βγάζει εισόδημα πουλώντας αφηρημένους πίνακες που δημιουργούν οι οκτώ αρουραίοι της, αποκομίζοντας περίπου 500 λίρες το μήνα.

Η 18χρονη Έλλα Γούντλαντ βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο να συνδυάσει το χαρτζιλίκι με τη φροντίδα των κατοικίδιών της, αφήνοντας τους αρουραίους να τρέχουν πάνω σε καμβάδες με μπογιές και να δημιουργούν πολύχρωμους, αφηρημένους πίνακες.

Κάθε έργο συνοδεύεται από ένα μίνι καβαλέτο–δώρο και κοστολογείται στις 10 λίρες, ανεβαίνοντας προς πώληση στο Vinted.

For everyone wanting to order one I’ve had so many orders and I don’t want to rush them or overwork the rats! So I’m going to post more later this week for everyone! https://t.co/WZZUbb4yNp — Ella Woodland (@EllaWoodland6) March 4, 2025

Από έμπνευση της στιγμής σε... σταθερό εισόδημα

Αρχικά οι πωλήσεις ήταν λίγες, αλλά όταν ένα βίντεο της στο X συγκέντρωσε πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές, η ζήτηση εκτοξεύτηκε. Σήμερα πουλά περίπου 20 πίνακες την εβδομάδα, αποφέροντας της 500 λίρες μηνιαίως.

Από τον Μάρτιο έχει ήδη συγκεντρώσει 2.000 λίρες. Τα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα των αρουραίων (κλουβιά, tunnels, ειδική τροφή), ενώ τα υπόλοιπα τα αποταμιεύει για μαθήματα οδήγησης.

Τα εκθέματα της Έλλα και των ζωγράφων-αρουραίων της μπορείτε να τα βρείτε στο Vinted.

«Το καλύτερο καλοκαιρινό μεροκάματο»

Η ίδια δήλωσε: «Δεν περίμενα να έχει τέτοια επιτυχία. Είναι το καλύτερο καλοκαιρινό μεροκάματο. Οι αρουραίοι διασκεδάζουν κι εγώ μαζεύω χρήματα για το δίπλωμα».

Παρά τις επιφυλάξεις κάποιων που δεν συμπαθούν τα τρωκτικά, οι περισσότερες αντιδράσεις είναι θετικές. Μάλιστα, μια αναγνώστρια σχολίασε: «Το ταλέντο του Gubler (ενός εκ των αρουραίων) είναι ατελείωτο».

Η άνοδος των αρουραίων ως.... κατοικίδια

Η δημοτικότητα των αρουραίων ως κατοικίδια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε πόλεις με περιορισμένο χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με την PETA (Aμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων), οι αρουραίοι είναι κοινωνικά, ευφυή και στοργικά πλάσματα, ιδανικά για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο ή χώρο.

Στην Αυστραλία, η κρίση κόστους ζωής και τα ακριβά ενοίκια έχουν στρέψει πολλούς σε μικρότερα κατοικίδια, όπως οι αρουραίοι. Στην Αγγλία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρουραίου, τονίστηκε ότι αν και μόλις 0,5% των νοικοκυριών έχουν αρουραίο, η τάση δείχνει ανοδική.

