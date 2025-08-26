Αποκαλύφθηκε το μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν που εξαφανίστηκε πριν 60 χρόνια

Το μυστήριο της εξαφάνισης της οικογένειας Μάρτιν το 1958 φαίνεται πώς λύθηκε. Ο δύτης Άρτσερ Μάγιο ανακάλυψε τα λείψανα των αγνοούμενων μελών στο βυθισμένο Ford station wagon στον ποταμό Κολούμπια, αποκαθιστώντας επιτέλους ένα από τα πιο σκοτεινά μυστήρια του Όρεγκον.

Το σκοτεινό μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν, που εξαφανίστηκε το 1958, φαίνεται να οδεύει προς λύση μετά από μια συγκλονιστική ανακάλυψη.

Ο Κένεθ Μάρτιν, 54 ετών, και η σύζυγός του Μπάρμπαρα, 48 ετών, μαζί με τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 11, 13 και 14 ετών, ξεκίνησαν στις 7 Δεκεμβρίου 1958 από το Πόρτλαντ για μια σύντομη εξόρμηση στον ποταμό Κολούμπια. Το Ford Country Squire του 1954, που οδηγούσε ο πατέρας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η οικογένεια εφοδιάστηκε με καύσιμα στο Cascade Locks και έκανε μια στάση στο Paradise Snack Bar στο Hood River. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τα σώματα των δύο μικρότερων κοριτσιών, της Σούζαν και της Βιρτζίνια, ανασύρθηκαν από τον ποταμό, ενώ η τύχη των Κένεθ, Μπάρμπαρα και της μεγαλύτερης κόρης, Μπάρμπι, παρέμενε άγνωστη.

Το μυστήριο παρέμεινε ανοιχτό για δεκαετίες, μέχρι τα τέλη του 2024, όταν ο δύτης Άρτσερ Μάγιο εντόπισε ένα βυθισμένο όχημα κοντά στο Cascade Locks, σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Πρόκειται για το Ford station wagon της οικογένειας, το οποίο τον Μάρτιο του 2025 ανασύρθηκε τμηματικά με τη βοήθεια γερανών και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, όπως φωτογραφική μηχανή, παιχνίδια και ένα πυροβόλο όπλο.

Επιπλέον, ο Μάγιο αναφέρει ότι κατάφερε να ανακτήσει τα λείψανα δύο ενηλίκων από το εσωτερικό του οχήματος, τα οποία παρέδωσε στο γραφείο του Σερίφη της κομητείας Hood River. Οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει επισήμως την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας μόνο τη μεταφορά των λειψάνων για εξέταση.

Η διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος ήταν επίπονη και απαιτητική: χρειάστηκαν περίπου 60 καταδύσεις και μήνες προετοιμασίας για να καθαριστεί το σημείο και να ανασυρθεί το αυτοκίνητο. Αρχικά, οι μηχανικοί κατάφεραν να βγάλουν μόνο το κάτω μέρος του οχήματος και τον κινητήρα, ενώ η πλήρης ανέλκυση του αμαξώματος παρέμενε αδύνατη.

«Ήταν μια μακρά και επίμονη προσπάθεια επτά χρόνων», ανέφερε ο Μάγιο. «Νιώθω ότι τους έφερα πίσω για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου».

