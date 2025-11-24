Η πιο ριψοκίνδυνη απόφαση της ζωής μας: Νέα έρευνα αποκαλύπτει τι «φοβούνται» περισσότερο οι άνθρωποι

Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης αποκαλύπτει ποιες αποφάσεις θεωρούμε πιο ριψοκίνδυνες στις μέρες μας, με το Νο1 «ρίσκο» της ζωής μας να μην είναι αυτό που όλοι περιμένουμε.

Τι θεωρούμε σήμερα ριψοκίνδυνη απόφαση; Είτε έχεις ποτέ να παραιτηθείς απ' τη δουλειά ή να δεχτείς νέα, είτε απλώς ανησυχείς για κάτι πιο ασήμαντο, όπως το σήμα 5G, ανήκεις στους χιλιάδες ανθρώπους που συνέβαλαν έμμεσα σε αυτό το, όχι και τόσο, πρωτοφανές ερώτημα.

Την απάντηση προσπάθησαν να δώσουν οι ψυχολόγοι του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, Renato Frey και Olivia Fischer, μελετώντας τον τρόπο που λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα.

Η μεγάλη έρευνα: Ποια είναι η πιο risky απόφαση της ζωής μας;

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, της τεχνολογίας, της εργασιακής επισφάλειας και της συνεχούς έκθεσης σε social media, το «ρίσκο» έχει αλλάξει. Για να το καταγράψουν, οι ερευνητές ζήτησαν από 4.380 άτομα να αναφέρουν μια πραγματικά ριψοκίνδυνη απόφαση που πήραν ή και που απέρριψαν.

Μετέπειτα, δημιούργησαν μία λίστα 100 πραγματικών ρίσκων της σύγχρονης ζωής και ζήτησαν από άλλους συμμετέχοντες να τα αξιολογήσουν, ως προς τη συχνότητα και τη δυσκολία τους.

Το αποτέλεσμα; Απροσδόκητα... προβλέψιμο. Η απόφαση που θεωρούν οι περισσότεροι πιο ρισκαδόρικη είναι να δεχτούν μία νέα δουλειά και να παραιτηθούν απ' την τρέχουσα.

Οι αποφάσεις που αφορούν την εργασία ξεπερνούν κάθε άλλο είδος ρίσκου, με σχεδόν 1 στις 3 αναφορές να κάνουν λόγο σε αυτές. Στη δεύτερη θέση έρχεται η υγεία με μόλις 18%. Όπως σχολίασε ο Frey: «Όλοι θεωρούσαμε πως οι άνθρωποι αγχώνονται για την υγεία τους και τον ελεύθερο χρόνο. Όμως, τα δεδομένα λένε το αντίθετο».

Πως αλλάζει το ρίσκο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο

Η έρευνα αποκάλυψε και άλλα ενδιαφέροντα μοτίβα. Όσον αφορά την ηλικία, οι νεότεροι ενήλικες φοβούνται περισσότερο την παραίτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι τη μετάβαση σε μία νέα θέση.

Ο διπλάσιος αριθμός ανδρών από ό,τι γυναικών ανέφεραν την «αποδοχή του 5G» ως επικίνδυνη απόφαση. Τέλος, άνδρες στην ηλικία των 30-40 ανησυχούν πιο πολύ για κάποιο χειρουργείο, από ό,τι οι γυναίκες κάθε ηλικίας.

Προσοχή! Η μελέτη δεν αντικαθιστά την ψυχολογία και έγινε σε μερικό σύνολο ανθρώπων

Θυμίζουμε πως η έρευνα έγινε αποκλειστικά σε γερμανόφωνους πολίτες της Ελβετίας, μίας χώρας με χαμηλή εγκληματικότητα και ιδιαίτερα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Επομένως, το τι θεωρεί «ρίσκο» ένας Ελβετός δεν ισχύει απαραίτητα για έναν νέο στην Ελλάδα που ζει με τον φόβο της ανεργίας, του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η λίστα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παγκόσμιο μέτρο, αλλά αποτελεί σημείο εκκίνησης για σύγκριση μεταξύ πολιτισμών.

Τέλος, η μελέτη δεν αντικαθιστά τα θεωρητικά μοντέλα της ψυχολογίας, αλλά λειτουργεί σαν αναθεώρηση της πραγματικότητας. Όπως εξηγεί ο Frey: «Χρειαζόμαστε τόσο τη θεωρία όσο και τις έρευνες που ξεκινούν από την πραγματική εμπειρία των ανθρώπων».

