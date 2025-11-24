Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

Ποια η σημασία της στρατηγικής του μιμητισμού στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μια ύποπτη πτήση που καταγράφηκε πάνω από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ενίσχυσε τους ισχυρισμούς ότι η Κίνα χρησιμοποιεί ένα μυστηριώδες drone που μιμείται το βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα στρατιωτικών αναλύσεων Military Watch, το drone, που εντοπίστηκε κοντά στο νησί Χαϊνάν, αντέγραψε δύο διαφορετικά διακριτικά κλήσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας, τροφοδοτώντας ανησυχίες ότι το Πεκίνο δοκιμάζει τακτικές εξαπάτησης.

