Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν φοράτε λάθος νούμερο παπουτσιού

Τα στενά ή χαλαρά παπούτσια δεν φθείρουν μόνο τα πόδια, αλλά επηρεάζουν όλη τη μυοσκελετική σας υγεία. Δείτε τι να προσέξετε

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τα παπούτσια είναι απλώς θέμα στυλ ή άνεσης. Ωστόσο, η επιλογή του σωστού μεγέθους μπορεί να καθορίσει πολύ περισσότερα από το πώς αισθάνεστε στο περπάτημα.

Σύμφωνα με το National Geographic, επτά στους δέκα ανθρώπους φορούν λάθος νούμερο παπουτσιού -μια συνήθεια που κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Το λάθος μέγεθος δεν περιορίζεται σε φουσκάλες ή κάλους. Πολύ στενά παπούτσια πιέζουν τα δάχτυλα, προκαλώντας με τον καιρό παραμορφώσεις όπως κότσι ή σφυροδακτυλία (η συνηθέστερη από το σύνολο των παραμορφώσεων των μικρών δακτύλων του ποδιού).

Αντίθετα, τα υπερβολικά χαλαρά αυξάνουν τον κίνδυνο να σκοντάψετε ή να στραμπουλήξετε τον αστράγαλο. Όλα αυτά δεν σταματούν στα πόδια. Η κακή εφαρμογή μεταβάλλει τον τρόπο που περπατάμε, επιβαρύνοντας τα γόνατα, τους γοφούς και τη σπονδυλική στήλη.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική στα παιδιά. Τα πόδια τους βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και τα στενά παπούτσια μπορούν να επηρεάσουν μόνιμα τη φυσιολογική τους μορφή. Για όσους ζουν με διαβήτη, οι συνέπειες είναι ακόμη σοβαρότερες: τα ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να προκαλέσουν έλκη ή λοιμώξεις που, αν δεν αντιμετωπιστούν, οδηγούν σε επικίνδυνες επιπλοκές.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σωστό παπούτσι δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέτρο πρόληψης και προστασίας. Προστατεύει τη στάση του σώματος, μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων, εξασφαλίζει άνετη κινητικότητα και, τελικά, στηρίζει την υγεία ολόκληρου του οργανισμού μας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ