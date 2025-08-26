Mini Cooper: Το αυτοκίνητο-θρύλος που γεννήθηκε σε μια χαρτοπετσέτα από Έλληνα σχεδιαστή (vid)

Το Mini Cooper «γεννήθηκε» από την έμπνευση του Έλληνα σχεδιαστή Αλέξανδρου Ισιγώνη. Από ένα απλό σκίτσο σε χαρτοπετσέτα εξελίχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο.

Το Mini Cooper παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 26 Αυγούστου 1959. Το μικρό, οικονομικό αυτοκίνητο, που σχεδιάστηκε για να αποτελέσει λύση στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '50, ξεχώρισε για τον ευφυή σχεδιασμό του. Αυτοκίνητο μόλις 3,05 μέτρα μήκος, χαμηλή κατανάλωση και τιμή 496 λιρών.

Ο Αλέξανδρος Ισιγώνης, ελληνικής καταγωγής, εργαζόταν στη British Motor Corporation όταν το εμπνεύστηκε. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, το πρώτο σχέδιο αποτυπώθηκε σε μια απλή χαρτοπετσέτα στο κυλικείο της εταιρείας. Η λιτή φιλοσοφία του, το έκανε προσιτό και πρακτικό.

Από οικονομικό μοντέλο σε αγωνιστικό θρύλο: Η άνοδος του Mini Cooper

Παρότι το Mini Cooper προοριζόταν για τη μέση οικογένεια, ο John Cooper αναγνώρισε το αγωνιστικό του δυναμικό. Έτσι γεννήθηκε το Mini Cooper το 1961. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, κέρδισε το Ράλι Μόντε Κάρλο, γράφοντας ιστορία.

Η φήμη του αυτοκινήτου απογειώθηκε όταν ο μάνατζερ των Beatles χάρισε στους τέσσερις θρυλικούς μουσικούς από ένα Mini Cooper S. Ο George Harrison, μάλιστα, παρήγγειλε ειδική ψυχεδελική διακόσμηση εμπνευσμένη από την Ινδία, που εμφανίστηκε και στην ταινία Magical Mystery Tour.

Ο Αλέξανδρος Ισιγώνης: Ο «Έλληνας Θεός» της αυτοκινητοβιομηχανίας

Γεννημένος στη Σμύρνη το 1906, ο Ισιγώνης βίωσε τη Μικρασιατική Καταστροφή και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε μηχανικός και ξεκίνησε καριέρα στη Morris Motor Company. Το Mini ήταν το έργο που τον καθιέρωσε διεθνώς. Το 1969 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ και αποσύρθηκε το 1971. Έφυγε από τη ζωή το 1988, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά.

