Είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό να περπατάμε με ξυλοπόδαρα; Η επιστήμη απαντά στο ερώτημα που «έσπασε» το Reddit
Χρήστες του Reddit αναρωτήθηκαν αν το περπάτημα με ξυλοπόδαρα μπορεί να είναι ενεργειακά πιο αποδοτικό από το φυσιολογικό βάδισμα. Η αφορμή ήταν ένα βίντεο από άτομα της φυλής Banna στην Αιθιοπία, όπου τα ξυλοπόδαρα έχουν παραδοσιακό ρόλο, αρχικά για προστασία από άγρια ζώα και σήμερα κυρίως για τελετουργικούς λόγους.
Αν και αρκετοί χρήστες συμφώνησαν ότι το θέμα είναι πιο… βιομηχανικό παρά μαθηματικό, η επιστήμη είχε ήδη την απάντηση.
Η επιστημονική μελέτη του 1981 που έχει την απάντηση
Ήδη από το 1981, ερευνητές στη Γαλλία είχαν εξετάσει αν τα ξυλοπόδαρα επιτρέπουν ταχύτερο ή πιο αποδοτικό βάδισμα. Η έρευνα βασίστηκε σε τρεις νεαρούς άνδρες που χρησιμοποιούσαν ξυλοπόδαρα ως χόμπι.
Οι συμμετέχοντες φόρεσαν ξυλοπόδαρα μήκους 1,4 μέτρων και περπάτησαν σε διάφορες ταχύτητες, ενώ οι επιστήμονες κατέγραφαν το μήκος βήματος, τη συχνότητα βημάτων και την κατανάλωση οξυγόνου.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σε ίδιες ταχύτητες, τα βήματα με ξυλοπόδαρα ήταν πιο μεγάλα, όμως η συχνότητα βημάτων ήταν πιο χαμηλή. Η μέγιστη ταχύτητα μπορούσε να αυξηθεί από 0,7 έως 1,5 km/h.
Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα της ενεργειακής κατανάλωσης, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από την αρχική υπόθεση.
Η απογοητευτική απάντηση
Οι ερευνητές είχαν υποθέσει ότι τα ξυλοπόδαρα, χάρη στη μεγαλύτερη «κνήμη» και τη μικρότερη κάθετη ταλάντωση του σώματος, θα ήταν πιο οικονομικά ενεργειακά. Όμως τα δεδομένα δεν το επιβεβαίωσαν.
Η εξήγηση ήταν απλή. Κάθε ξυλοπόδαρο ζύγιζε περίπου 2 κιλά. Προηγούμενη μελέτη είχε δείξει ότι πρόσθετο βάρος στα πόδια αυξάνει τη μεταβολική δαπάνη έως και 30%, πολύ περισσότερο από επιπλέον βάρος στον κορμό. Άρα, παρότι προσφέρουν μεγαλύτερο μήκος βήματος και ελαφρώς μεγαλύτερη ταχύτητα, τα ξυλοπόδαρα δεν είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά.
