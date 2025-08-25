Ο αστικός μύθος της Disneyland: «Κανείς δεν πεθαίνει μέσα στα θεματικά πάρκα»

Εδώ και δεκαετίες κυκλοφορεί μια παράξενη θεωρία που λέω πως όσοι χάνουν τη ζωή τους μέσα στη Disneyland, δεν δηλώνονται ως νεκροί μέχρι να μεταφερθούν εκτός των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων που «ανακυκλώνονται» σε φόρουμ και social media, «κανείς δεν πεθαίνει στη Disneyland». Η ιδέα είναι πως οι πρώτοι διασώστες δεν μπορούν να ανακοινώσουν τον θάνατο μέσα στο πάρκο και ότι η διαπίστωση γίνεται μόνο εκτός ιδιοκτησίας.

Σε βίντεο στο TikTok, ένας πρώην εργαζόμενος περιέγραψε περιστατικό όπου επισκέπτης κατέρρευσε από τη ζέστη. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν. Ο υπεύθυνος φέρεται να του είπε: «Κανείς δεν πεθαίνει στη Disney, συνεχίζουμε την ανάνηψη μέχρι να φύγει εκτός».

Οι περιπτώσεις που διαψεύδουν τον μύθο

Παρά τη διάδοση της θεωρίας, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Το 1984, η New York Times κατέγραψε τον θάνατο ενός άνδρα που κηρύχθηκε νεκρός επί τόπου, όταν το αεροσκάφος του συνετρίβη στον χώρο στάθμευσης του EPCOT. Το 1985, η Los Angeles Times ανέφερε τον θάνατο ενός κοριτσιού που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο, επίσης εντός πάρκου.

Η ιστοσελίδα Snopes, ήδη από το 1996, είχε καταρρίψει τον αστικό μύθο, τεκμηριώνοντας περιπτώσεις όπου επισκέπτες ανακηρύχθηκαν νεκροί μέσα σε πάρκα της Disney. Η θεωρία παραμένει δημοφιλής στο διαδίκτυο, όμως δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

