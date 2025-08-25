Γυναικοκτόνος στο Βόλο: «Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω» - Πώς η κόρη περιέγραψε τη δολοφονία

Τι ισχυρίζεται ο 40χρονος για τη γυναικοκτονία στον Βόλο. Η μαρτυρία της μεγάλης κόρης του ζευγαριού.

Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του, ενώ όλα εκτυλίχτηκαν μπροστά στα μάτια της κόρης του ζευγαριού.

Ο γυναικοκτόνος μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega για τα όσα συνέβησαν, ισχυριζόμενος ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του και δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει.

