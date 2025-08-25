Το ανατριχιαστικό σημείωμα επιζώντα από επίθεση αρκούδας: Βρήκε κομμάτια του προσώπου του στο σημείο

Ένας άνδρας στον Καναδά επέζησε από θαύμα μετά από επίθεση αρκούδας το 2017. Λίγο μετά το περιστατικό έγραψε ένα ανατριχιαστικό σημείωμα στους δικούς του.

Κοντά στον θάνατο έφτασε στις 24 Αυγούστου 2017 ένας άνδρας στον Καναδά, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από αρκούδα. Ο Jeremy Evans βρέθηκε στο δάσος της Αλμπέρτα προκειμένου να κυνηγήσει ένα κριάρι.

Ωστόσο, αντί για κριάρι, ο Jeremy έπεσε πάνω σε μια αρκούδα, η οποία λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή. Καθώς κυνηγούσε, παρατήρησε ένα μικρό καφέ ζώο να τρέχει μπροστά του. Γρήγορα όμως, συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν κριάρι, αλλά ένα αρκουδάκι γκρίζλι.

Η επίθεση από την μητέρα αρκούδα

Ο Jeremy προσπάθησε να αρπάξει το σπρέι για αρκούδες από το σακίδιό του, αλλά πριν προλάβει να το βρει, εμφανίστηκε η μητέρα του μικρού. Σε μια προσπάθεια να τρομάξει την αρκούδα, πέταξε το ποδήλατό του πάνω της και τη χτύπησε, όμως εκείνη πρόλαβε να τον τραυματίσει στο χέρι.

Η αρκούδα ηρέμησε για λίγο, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε για δεύτερη φορά. Ο Jeremy έτρεξε για να σωθεί, πηδώντας σε ένα δέντρο, όμως η αρκούδα τύλιξε τα πόδια της γύρω από το δεξί του πόδι προτού προλάβει να φτάσει σε ασφαλές ύψος.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο Jeremy είπε: «Το αριστερό μου μάτι κρεμόταν έξω από την κόγχη. Ήταν στραμμένο προς τα κάτω. Για να δω πραγματικά, έπρεπε είτε να σηκώσω το μάτι μου είτε να ακουμπήσω το κεφάλι μου πολύ πίσω». Και συνέχισε: «Θυμάμαι να αγγίζω το πρόσωπό μου και να μην νιώθω τίποτα. Το σαγόνι μου κρεμόταν στην αριστερή πλευρά και όλα τα δόντια μου ήταν εκτεθειμένα».

Αφού η αρκούδα απομακρύνθηκε, ο τραυματισμένος Jeremy έπεσε στο έδαφος. Δεν μπορούσε να δει, καθώς η όρασή του είχε μειωθεί από την επίθεση, αλλά κατάφερε να συρθεί μέσα στο δάσος και να βρει την τσάντα και το όπλο του. Τα πρώτα πράγματα που αντίκρισε ήταν το μουστάκι και το μούσι του, ένα κομμάτι του προσώπου του και το αυτί του, που είχαν ξεριζωθεί εντελώς από τα νύχια της αρκούδας.

Το ανατριχιαστικό σημείωμα του Jeremy

Ο Jeremy ήταν πεπεισμένος ότι δεν θα τα κατάφερνε να βγει ζωντανός από εκεί, οπότε έβγαλε το τηλέφωνό του και έγραψε μερικά τελευταία μηνύματα στη γυναίκα του. «Όποιος το βρει αυτό, παρακαλώ ενημερώστε τη γυναίκα μου ότι προσπάθησα», έγραφε ένα μήνυμα που κοινοποιήθηκε στο UNILAD. «Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή η αρκούδα πραγματικά με τελείωσε».

Σε ένα άλλο μήνυμα, ο Jeremy έγραψε: «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό είναι το τέλος. Είμαι πολύ κουρασμένος και νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Αν το κάνω, δεν θα ξυπνήσω». Μετά την επίθεση, ο άτυχος άνδρας υποβλήθηκε σε πέντε μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες 15 μικρές επεμβάσεις.

