Παυλόπουλος για τις συμβουλές διακοπών που του έδωσε ο Ασκητής: «Από ''σ'' έλιωσα στο sup, δεν άφησα στάση!»

Ο Άκης Παυλόπουλος αναφέρθηκε στις συμβουλές που του είχε δώσει ο Θάνος Ασκητής για τις διακοπές.

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος επέστρεψαν μετά από έναν μήνα ξεκούρασης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και μάλιστα, εμφανίστηκαν αρκετά ορεξάτοι.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές του ΣΚΑΪ δεν δίστασαν να κάνουν το δικό τους χιούμορ για τις διακοπές που πέρασαν και όσα προτίμησαν να κάνουν προκειμένου να χαλαρώσουν. Μάλιστα, ο Άκης Παυλόπουλος απάντησε στο αν τήρησε τις συμβουλές διακοπών που του είχε δώσει ο Θάνος Ασκητής.

Παυλόπουλος: «Δεν άφησα στάση»

Αρχικά τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Οικονόμου: «Καλημέρα σας, κύριες και κύριοι. Ορίστε, φαγώθηκαν ''πότε θα γυρίσετε;'', ''λείψατε τόσον καιρό''. Πόσο καιρό λείψαμε δηλαδή; Μία σύντομη διακοπή και γυρίσαμε. Ορίστε, εδώ είμαστε πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε», σχολίασε.

«Αυτά τα μηνύματα δεν είναι ωραία», σχολίασε από την πλευρά του χαριτολογώντας ο Άκης Παυλόπουλος, με τους δύο άντρες να παρατηρούν πως έχουν πάρει κάποια κιλά το καλοκαίρι.

«Έλιωσα στο sup… από ''σ'' μόνο sup… άντε και καμιά σαλάτα του σεφ. Έχω φωτογραφίες μπρούμυτα, ανάσκελα στο sup. Δεν άφησα στάση», πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Ο άνθρωπος εδώ είχε υποσχεθεί περισσότερο σεξ πριν τις διακοπές», παρατήρησε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Ο Θάνος Ασκητής μας είχε δώσει κάποιες συμβουλές. Μας είχε πει: παιδιά, στις διακοπές: φαγητό, ποτό, ξεκούραση, ψάρεμα, σεξ. Τα πέντε. Από τα πέντε μόνο το ψάρεμα πήγε καλά», κατέληξε ο Άκης Παυλόπουλος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ