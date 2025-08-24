Το εσωτερικό του «σκοτεινού» νησιού του Jeffrey Epstein: Το μέρος όπου έγιναν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα (vid)

Έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Jeffrey Epstein εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη. Νέο βίντεο παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του περιβόητου νησιού του στις Παρθένες Νήσους, όπου σύμφωνα με καταγγελίες διαπράχθηκαν απεχθή εγκλήματα.

Νέο βίντεο από το Inside Edition αποκαλύπτει το εσωτερικό του περιβόητου νησιού του Jeffrey Epstein στις Παρθένες Νήσου, έξι χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το υλικό δείχνει το υπνοδωμάτιο του Epstein, χώρους γραφείου και ένα δωμάτιο με εξοπλισμό που θυμίζει ιατρικά όργανα. Ο Guy Dohm, προσωπικός του καπετάνιος, κατέγραψε πλάνα από το εσωτερικό, δηλώνοντας αργότερα πως τότε αγνοούσε τι πραγματικά συνέβαινε.

Οι μαρτυρίες του καπετάνιου

Ο Dohm αποκάλυψε ότι μετέφερε κορίτσια τα οποία νόμιζε πως ήταν «η οικογένεια του Epstein». Όπως παραδέχθηκε: «Όσο το σκέφτομαι, καταλαβαίνω ότι πιθανότατα βοήθησα να διαπραχθεί έγκλημα».

Η υπόθεση Epstein εξακολουθεί να αγγίζει και την πολιτική σκηνή. Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι απομακρύνθηκε από τον χρηματιστή πριν την πρώτη του καταδίκη, παλαιότερες δηλώσεις και νέες καταθέσεις της Ghislaine Maxwell διατηρούν ζωντανή τη συζήτηση.

Το μέλλον του νησιού

Μετά τον θάνατο του Epstein, το νησί αγοράστηκε από τον επενδυτή Stephen Deckoff έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχέδιά του είναι η μετατροπή του σε πολυτελές θέρετρο, με στόχο, όπως δήλωσε, να προσφέρει «οικονομικά οφέλη στην περιοχή, σεβόμενος τον πολιτισμό και τη φυσική της ομορφιά».

Παρά την αυτοκτονία του Epstein στο κελί του το 2019, οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατό του, οι αποκαλύψεις για την Ghislaine Maxwell και οι πολιτικές προεκτάσεις με πρόσωπα όπως ο Trump και ο πρίγκιπας Andrew, κρατούν την υπόθεση ζωντανή στη δημόσια σφαίρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ