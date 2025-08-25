Άδωνις Γεωργιάδης για το... τροπικό του μαύρισμα: «Έλεος, θα απολογηθώ για αυτό;» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για το ηλιοβασίλεμα και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Αρχικά ο υπουργός Υγείας σχολίασε τα όσα άκουσε ο Άκης Σκέρτσος για την φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα που ανέβασε στα social media.

Στη συνέχεια αγανακτισμένος, απάντησε σε όσους του χρεώνουν το τροπικό του μαύρισμα, δείχνοντας από το κινητό του μια φωτογραφία. «Θα κάτσω να απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου;».

Άδωνις: «Έλεος θα απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου;»

Οι παρουσιαστές του OPEN τον ρώτησαν χαριτολογώντας αν είδε το ηλιοβασίλεμα του Σκέρτσου μετά τον ντόρο που προκάλεσε η ανάρτηση του τελευταίου. «Στο σπίτι μου δεν έχω θέα στο ηλιοβασίλεμα. Να σας πω κάτι; Η όρεξή μας να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον στην Ελλάδα είναι απέραντη», ανέφερε αρχικά.

«Ωραία λοιπόν, κάθισε ο Άκης Σκέρτσος και ανέβασε στα social media το ηλιοβασίλεμα. Να τον σκοτώσουμε; Δεν θα τον κατηγορήσω γιατί ανέβασε το ηλιοβασίλεμα», συνέχισε ο υπουργός Υγείας.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα όσα έχει ακούσει για το μαύρισμά του. «Να πω κάτι για το μαύρισμα; Αυτό θα το δείξω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου...», είπε και ζήτησε από την κάμερα να κάνει κοντινό στο κινητό του.

«Τον βλέπετε τον κύριο εδώ; Έχουμε το ίδιο μαύρισμα; Είναι ο αδελφός μου, ο οποίος πήγε σε άλλο μέρος της Ελλάδας κι εγώ σε άλλο μέρος. Βλέπετε ότι έχουμε το ίδιο μαύρισμα; Μα θα κάτσω να απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου; Έλεος! Φταίω γιατί μαύρισα! Ε να μην μαυρίζω! Δηλαδή, έλεος, αυτή είναι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα;», συμπλήρωσε.



