Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο: «Όσοι δεν πήγαν διακοπές, ας κρατήσουν αυτό το ηλιοβασίλεμα»

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρέθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μετά από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευσε εικόνες ηλιοβασιλέματος, συνοδεύοντάς τες με την ευχή «όσοι δεν πήγαν διακοπές, ας κρατήσουν αυτές τις εικόνες».

Η δημοσίευση προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων, κυρίως λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς φέτος, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων πολιτών δεν μπόρεσε να φύγει για διακοπές, εξαιτίας της ακρίβειας και κατ' επέκταση του περιορισμένου οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ο κ. Σκέρτσος, ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, δεν διευκρίνισε εάν οι εικόνες που δημοσίευσε προέρχονται από προσωπικές του διακοπές ή όχι, όμως το περιεχόμενο της ανάρτησης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κόσμου αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που έκανε λόγο για «απύθμενο θράσος».

«Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού. Τι ντροπή!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός απάντησε, επίσης μέσω Facebook, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για «πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα», ενώ στράφηκε και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του μέσω του γαλλικού Τύπου.

Η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου άγγιξε ευαίσθητες κοινωνικές χορδές, εγείροντας ερωτήματα για τον τόνο και τον συγχρονισμό της σε μια περίοδο που για πολλούς συμπολίτες οι διακοπές παραμένουν πολυτέλεια.

