Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί και θα δημιουργήσει ζωή (vid)

Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με μάζα 4,3 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, είναι σήμερα αδρανής. Οι επιστήμονες όμως εκτιμούν πως σε 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια θα ξυπνήσει, αλλάζοντας ριζικά τον Γαλαξία μας.

Η γιγάντια μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με διάμετρο περίπου 24 εκατομμύρια χιλιόμετρα, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε αδράνεια. Ωστόσο, η ηρεμία της δεν θα διαρκέσει για πάντα, αφού οι επιστήμονες προβλέπουν την αφύπνισή της.

Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση τεράστιων άστρων. Όταν αρχίσουν να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης, δημιουργούν ισχυρούς δίσκους συσσώρευσης και εκπέμπουν ακτινοβολία σε οπτικό, υπεριώδες και ακτίνες Χ.

Η μεγάλη σύγκρουση με το Νέφος του Μαγγελάνου: Τι θα συμβεί στη Γη;

Η επόμενη φάση δραστηριότητας του Τοξότη Α* αναμένεται όταν ο Γαλαξίας μας συγκρουστεί με το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου σε 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Η σύγκρουση θα προσφέρει τεράστιες ποσότητες ύλης στη μαύρη τρύπα.

Παρά την κολοσσιαία ενέργεια που θα παραχθεί, η Γη δεν κινδυνεύει άμεσα. Η απόσταση 26.000 ετών φωτός και η προστασία από σκόνη και αέρια του Γαλαξία μας θα αποτρέψουν οποιαδήποτε καταστροφή.

Οι επιπτώσεις στον Γαλαξία

Η αφύπνιση του Τοξότη Α* θα έχει δραστικές συνέπειες στον Γαλαξία. Θα δημιουργηθούν ισχυροί άνεμοι ακτινοβολίας που θα επηρεάσουν τον σχηματισμό αστεριών και θα εκτοξεύσουν ύλη χιλιάδες έτη φωτός μακριά, όπως στο παρελθόν με τις «Φυσαλίδες Φέρμι».

Παρά τους κινδύνους, οι επιστήμονες βλέπουν την ενεργοποίηση του Τοξότη Α* ως μοναδική ευκαιρία. Θα μπορέσουν να μελετήσουν από κοντά το πώς οι μαύρες τρύπες επηρεάζουν τους γαλαξίες και την εξέλιξή τους.

