Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Είναι τρελό» (vid)

Βίντεο στο TikTok προκάλεσε έκπληξη - ειδικά στους ξένους χρήστες- όταν μια νεαρή κατέγραψε το τοπίο του Αγίου Όρους, εκφράζοντας την απορία της γιατί δεν μπορεί να το επισκεφθεί επειδή είναι γυναίκα.

Νεαρή γυναίκα ανάρτησε στο TikTok ένα σύντομο βίντεο με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο του Αγίου Όρους, σχολιάζοντας: «Είναι τρελό ότι δεν μπορώ να πάω εκεί επειδή είμαι γυναίκα». Η φράση αυτή, αυτονόητη για τους Έλληνες, προκάλεσε αίσθηση στους χρήστες του εξωτερικού.

Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο ξεπέρασε 1,5 εκατομμύριο προβολές και προκάλεσε αμηχανία, απορίες αλλά και έντονες αντιδράσεις. Πολλοί ξένοι χρήστες δεν γνώριζαν ότι το Άγιον Όρος είναι μια μοναστική πολιτεία όπου οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν.

Οι αντιδράσεις στο TikTok: «Δείξε σεβασμό στους ιερούς τόπους»

Κάτω από το βίντεο, εκατοντάδες χρήστες σχολίασαν, άλλοι θετικά, άλλοι αρνητικά. Κάποιοι Έλληνες εξήγησαν το θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν με χιούμορ τις αντιδράσεις των ξένων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τον αυστηρό κανόνα της απαγόρευσης.

«Δείξε σεβασμό στους ιερούς τόπους», έγραψε μία ξένη χρήστης, ενώ κάποιος άλλος προσπάθησε να δώσει την ερμηνεία της απαγόρευσης: «Στο άγιο όρος τιμάται η Παναγία, συνεπώς οι γυναίκες από σεβασμό προς αυτήν οικειοθελώς δεν ανεβαίνουν εκεί. Δεν έχει να κάνει ούτε με περισπασμούς για τους μοναχούς, ούτε με σεξιστικές αντιλήψεις. Εκεί αναγνωρίζεται η Παναγία ως η πιο αξιότιμη, σεβαστή γυναίκα και ανέκαθεν ξεχωρίζει».

Σε μία πιο αθώα προσέγγισε, κάποια κοπέλα σχολίασε: «Θα ήταν τέλειο να οργανωθούμε όλες μαζί και να πάμε», με κάποια άλλη να συμπληρώνει: «Οι άντρες θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν το γεγονός οτι υπάρχει μια γεωγραφική περιοχή που απαγορεύει την είσοδο στον μισό πληθυσμό της χώρας».

Οι απόψεις είναι πολλές...

Άγιο Όρος: Το «περιβόλι της Παναγίας»

Το Άγιον Όρος, γνωστό και ως «Περιβόλι της Παναγίας», έχει μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό καθεστώς. Η απαγόρευση εισόδου στις γυναίκες ισχύει εδώ και αιώνες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μοναστικής παράδοσης, προκαλώντας συχνά συζητήσεις για το αν πρέπει να παραμείνει.

Τα Άβατο του Αγίου Όρους, το οποίο απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες ισχύει από την αρχή της σύστασης της Αθωνικής πολιτείας, εδώ και περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους «η εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους είσοδος των θηλέων κατά τα ανέκαθεν κρατούντα απαγορεύεται». Η απαγόρευση αυτή κυρώνεται και ποινικά και η παράβασή της επισύρει ποινή φυλάκισης από δύο μήνες μέχρις ένα έτος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, Dr. Γκράχαμ Σπικ, συγγραφέα βιβλίων για το Άγιο Όρος, ο οποίος μίλησε στο BBC, η απαγόρευση έχει ρίζα από τον 10ο αιώνα όπου απαγορεύονταν τα θηλυκά ζώα στα μοναστήρια.

