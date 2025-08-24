Σοκ σε live μετάδοση: Ο γιος του Rampage Jackson λίγο έλειψε να σκοτώσει παλαιστή στο ρινγκ (vid)

Αδιανόητο περιστατικό σε αγώνα πάλης στο Λος Άντζελες: Ο Raja Jackson, γιος του θρύλου του UFC Rampage Jackson, επιτέθηκε βάναυσα στον Syko Stu σε ζωντανή μετάδοση. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ο παλαιστής.

Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφεται μια βίαιη επίθεση σε ζωντανή μετάδοση από τον Raja Jackson -γιο του πρώην μαχητή του UFC, Quinton "Rampage" Jackson- κατά τη διάρκεια αγώνων επαγγελματικής πάλης στο Λος Άντζελες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο event της Knokx Pro Wrestling, με τον 25χρονο Jackson να φαίνεται να επιτίθεται απρόκλητα στον αντίπαλό του, Stewart Smith, γνωστό και με το όνομα «Syko Stu». Στο βίντεο, ο Jackson σηκώνει τον Smith και τον ρίχνει με δύναμη στο ρινγκ, πριν αρχίσει να τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα, παρότι ο παλαιστής φαίνεται αναίσθητος.

Η ένταση κορυφώθηκε έως ότου παρενέβησαν άλλοι αθλητές και μέλη του προσωπικού για να σταματήσουν την επίθεση. Ο Smith μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Fightful, Sean Ross Sapp, ενώ η παρουσία του Raja Jackson στο σόου είχε συμφωνηθεί, η βίαιη τροπή του επεισοδίου δεν ήταν μέρος του σεναρίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Jackson «ξεπέρασε τα όρια», ενώ οι γροθιές που ακολούθησαν, δεν αποτελούσαν προσχεδιασμένη δράση.

To σχόλιο του πατέρα του

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο πατέρας του δράστη, Rampage Jackson, παραδέχθηκε πως επρόκειτο για μια «κακή εκτίμηση» και πως ο γιος του «δεν είχε καμία δουλειά να συμμετέχει σε αγώνα πάλης, ειδικά μετά από πρόσφατη διάσειση που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης MMA». Δήλωσε, επίσης, πως δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά του και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την υγεία του Smith.

Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι είχε προηγηθεί ένταση μεταξύ των δύο ανδρών, με σχετικό βίντεο να δείχνει τον Smith να επιτίθεται πρώτος στον Jackson με αντικείμενο εκτός αγώνα, πράγμα που σύμφωνα με την πλευρά του Jackson αποτέλεσε αφορμή για «εκδίκηση».

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου συνεχίζονται, ενώ η κοινότητα των φίλων της επαγγελματικής πάλης εκφράζει σοκ και οργή για τις εικόνες που μεταδόθηκαν σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας Kick.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ