Νεκρός από ατύχημα με παραπέντε ο Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ: Ο άνθρωπος που πήδηξε από το διάστημα (vid)

Ο παγκοσμίως γνωστός αθλητής extreme sports, Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, σκοτώθηκε σε ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στην Ιταλία, σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά γεμάτη ρεκόρ και τόλμη.

Ο Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, που έγινε παγκόσμιο σύμβολο το 2012 με το ιστορικό του άλμα από τα 39 χιλιόμετρα ύψος, χάθηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια πτήσης με μηχανοκίνητο παραπέντε στην περιοχή Πόρτο Σαντ’ Ελπίδιο, στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπέστη ξαφνική αδιαθεσία, έχασε τον έλεγχο του αλεξιπτώτου και συνετρίβη μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου.

Κατά την πτώση του, το παραπέντε χτύπησε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αυχένα. Η κατάστασή του δεν φαίνεται να είναι κρίσιμη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο αυστριακός αθλητής έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν το 2012 πήδηξε από το διάστημα με τη βοήθεια ενός αερόστατου ηλίου, φτάνοντας ταχύτητα 843 χλμ./ώρα (Mach 1.25) και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου χωρίς μηχανοκίνητο μέσο.

Η αποστολή «Red Bull Stratos» μεταδόθηκε σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν καθηλωμένοι το απίστευτο άλμα από ύψος 39 χλμ.

Εκτός από αυτό, ο Μπάουμγκαρτνερ είχε πραγματοποιήσει άλμα πάνω από τη Μάγχη, καθώς και άλματα από ουρανοξύστες και αγάλματα σε όλο τον κόσμο, όπως ο Πύργος της Ταϊπέι και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή.

Λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, ο Μπάουμγκαρτνερ είχε ανεβάσει story στο Instagram, όπου έλεγε: «Too much wind» (πολύς αέρας) συνοδεύοντας το με φωτογραφία από την τοποθεσία.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στα social media, με χιλιάδες μηνύματα από θαυμαστές του να αναφέρονται στο έργο του: «RIP θρύλε», «απίστευτο, θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του», «μας ενέπνευσες όλους, θα μας λείψεις».

Είχε δηλώσει μετά το άλμα του 2012: «Όταν στέκεσαι στην κορυφή του κόσμου, δεν σκέφτεσαι ρεκόρ. Σκέφτεσαι μόνο πώς θα επιστρέψεις ζωντανός», εν τέλει η «τρέλα» του γι' αυτό που έκανε του στοίχισε την ίδια του τη ζωή.

RIP FELIX BAUMGARTNER…….



STILL NOT SURE WHY YOU DID THIS pic.twitter.com/qAAsnsqKyv